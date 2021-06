Klimaatbeleid levert industrie enorme winst op: verkoop van gratis verkregen CO2-uitstootrechten is zeer lucratief

De Europese industrie heeft in de jaren tot 2019 ongeveer 30 à 50 miljard euro verdiend aan het verhandelen van CO2-emissierechten. Dat concludeert bureau CE Delft in een onderzoek. Grote bedrijven hebben tegelijkertijd ook de kosten voor CO2-uitstoot doorberekend aan de klant. Dat meldt de NRC.

Dit deel van het Europese klimaatbeleid heeft ervoor gezorgd dat burgers meer geld zijn gaan betalen voor dezelfde producten en diensten, terwijl de producenten en leveranciers zelf ook nog eens een extra manier hebben gekregen om miljarden binnen te harken.

Brussel probeerde met een emissiehandelssysteem (ETS) een markt te creëren voor CO2-uitstoot. Bedrijven zouden rechten moeten kopen om een bepaalde hoeveelheid CO2 uit te mogen stoten en als ze meer uitstootten dan waar ze recht op hadden, dan moesten ze rechten bijkopen of boetes betalen. En door de totale hoeveelheid rechten op den duur te laten krimpen, zou men de hoeveelheid CO2-uitstoot uiteindelijk proberen te reduceren.

Hartstikke leuk, ware het niet voor het feit dat Brussel die rechten ook gratis heeft verstrekt. En ook nog eens meer dan nodig was. Grote bedrijven kregen dus (soms na flink wat lobbyen) ‘ineens’ veel meer emissierechten dan eigenlijk de bedoeling was. Die rechten worden steeds schaarser, waardoor de prijs toeneemt.

Brussel heeft dus eigenlijk een product verstrekt dat na verloop van tijd veel meer waard wordt. Daarnaast geeft het bedrijven nou niet bepaald de prikkel om wat aan de CO2-uitstoot te doen, want ze hebben toch rechten zat. Wil een nieuw bedrijf zich vestigen in de Europese Unie, dan zal het rechten van een gevestigd bedrijf moeten overkopen voor een fiks bedrag.

De Europese Unie haalt op deze manier de klimaatdoelstellingen niet en heeft ervoor gezorgd dat de Europese industrie zichzelf behoorlijk kan beschermen tegen concurrentie. Een concurrent moet ze zelfs flink gaan betalen om überhaupt mee te mogen doen. Dat moet dan doorgaan voor een ‘vrije markt’.

De Europese consument wordt er in ieder geval flink door genaaid en de Europese industrie heeft feitelijk geld toe gekregen terwijl ze niets aan CO2-vermindering hoeven te doen. Sterker nog, het levert ze eigenlijk juist het meest op als ze er met z’n allen zo weinig mogelijk aan doen, want daardoor worden de overtollige emissierechten alleen maar meer waard.

