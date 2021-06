Marechaussee bedreigd door politiek-correcte rechtszaak tegen etnisch profileren: ‘Een verbod belemmert ons werk’

Er is een kort geding aangespannen tegen de Koninklijke Marechaussee. Partijen als Amnesty International menen namelijk dat huidskleur of etniciteit doorslaggevend is bij controles en daarmee dus discriminerend. De Koninklijke Marechaussee zegt niet aan etnisch profileren te doen, maar vertelt er wel bij dat een verbod op etnisch profileren voor problemen kan gaan zorgen bij het controleren van personen.

Het gaat in een nieuwe rechtszaak tegen de Marechaussee om het zogenoemde Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV), het toezicht op mensen die vanuit een Schengenland naar Nederland reizen. De Koninklijke Marechaussee voert op deze mensen controles uit op wegen, in treinen, op het water en bij luchtverkeer, zo legt NU.nl uit.

Twee van de eisers stellen dat zij ooit zijn gecontroleerd omdat ze donkere huidskleur hebben. Eén van hen werd ervan verdacht een Nigeriaanse geldsmokkelaar te zijn.

Hierdoor wordt meteen duidelijk waarom etnisch profileren helemaal niet zo problematisch is als het lijkt. Want natuurlijk is het zuur als je als Nigeriaan, Irakees, Syriër of Colombiaan telkens wordt aangehouden, maar dat is vooral omdat er in die landen ook meer kans op een veiligheidsrisico is. En als de Koninklijke Marechaussee na jarenlange ervaring doorheeft dat het bovengemiddeld vaak raak is bij dergelijke landen, dan wordt die informatie natuurlijk meegenomen in een risicoprofiel.

Het vervelende is nu alleen dat die organisatie moet doen alsof ze dergelijk gezond verstand negeren. Waarschijnlijk is dat ook de reden dat de selectiecriteria voor de vermeende Nigeriaanse geldsmokkelaar bestond uit: “snel lopend, goed gekleed, persoon van niet-Nederlandse afkomst, alleen reizend of met gezin.” Als er gewoon ‘Nigeriaan’ had gestaan dan hadden de advocaten van de tegenpartij allang gehakt gemaakt van het beleid bij de Marechaussee.

Het is dus niet zo dat de Marechaussee fout zit, maar we hebben tegenwoordig te maken met zo’n verstikkende woke-ideologie, waardoor basale logica moet worden verhuld of anders moet wijken voor ongefundeerde claims van discriminatie. Het is te hopen dat de rechter dat ook zo ziet, en deze rechtszaak heel snel verwijst naar de prullenbak waar deze thuis hoort.