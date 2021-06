Mariëtte Hamer dwingt formatie-‘tegenstanders’ CU en D66, en CDA en GL samen om tafel

Informateur Mariëtte Hamer is nog altijd bezig met het bouwen van een nieuw kabinet. Haar opdracht liep eigenlijk afgelopen weekend af, maar omdat zij nog altijd geen Kamermeerderheid aan partijen heeft die met elkaar willen samenwerken ploetert de PvdA-oud-politica verder.

Informateur Hamer ontvangt op donderdag 10 juni: 11.00 uur: Wopke Hoekstra en Jesse Klaver

14.30 uur: Sigrid Kaag en Gert-Jan Segers

15.30 uur: Mark Rutte en Lilianne Ploumen

16.30 uur: Liane den Haan#formatie2021 — Kabinetsformatie (@kabformatie) June 9, 2021

In een kennelijke poging blokkades op te heffen die partijen tegen elkaar hebben, nodigt ze voor morgen partijleiders uit van partijen die elkaar uitsluiten of op z’n minst er liever niet bij willen hebben.

Dat zijn om 11.00u komen Wopke Hoekstra (CDA) en Jesse Klaver (GL) bij Hamer. Hoekstra heeft in het verleden vaak opgeroepen tot het formeren van een kabinet met het rechtse JA21, wat tegen het zere been van Jesse Klaver was.

Om half drie verschijnen vervolgens Sigrid Kaag (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie). De seculiere progressieve politica en de gematigd-conservatieve confessioneel zien elkaar ook niet als natuurlijke bondgenoten.

Vervolgens komen om 15.30u Mark Rutte (VVD) en Lilianne Ploumen (PvdA). Ploumen steunde een motie van wantrouwen tegen Rutte afgelopen april. Hamer zal ongetwijfeld willen weten of de twee elkaar inmiddels wat meer zien zitten.

