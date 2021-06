Mariëtte Hamer: politici zijn niet altijd even eerlijk tegen de pers over de voortgang van de formatie

De formatieklus die Mariëtte Hamer uiterlijk aanstaand weekeinde had moeten klaren, gaat langer duren. Dat verklaart ze in een brief die ze aan de Tweede Kamer gestuurd heeft. Ze boekt “voortgang,” zegt ze: “De inhoudelijke gesprekken stemmen optimistisch.”

Toch geeft informateur Hamer aan dat ze er nog niet is, en nog geen lijstje partijen kan aandragen die gaan onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet.

Voor de verzamelde pers op het Binnenhof maakte de oud-PvdA-politica ook nog een opmerking over de verschillende Kamerleden die bij haar aan tafel zijn aangeschoven de voorbije weken. “Mij viel op dat er een verschil zit tussen wat politici binnen, en buiten zeggen,” aldus Hamer, doelend op gesprekken met haarzelf tegenover de media.



