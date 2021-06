Meer dan 2500 Nederlanders willen dolgraag met Geert Wilders de Droomvlucht in: ‘Geweldig leuke dag!’

Er hebben meer dan tweeënhalfduizend mensen gereageerd op de oproep van PVV-voorman Wilders om je op te geven voor een dagje Efteling met de leider van de grootste oppositiepartij van Nederland. Dat vertelt het Kamerlid vanochtend zelf.

Afgelopen maandag plaatste de PVV-voorman een oproep op Twitter onder de noemer #metgeertnaardedroomvlucht. Daar hebben duizenden mensen op gereageerd, vertelt Wilders vanochtend: “Wauw! Meer dan 2500 mensen hebben me de afgelopen twee dagen een bericht gestuurd dat ze het leuk zouden vinden met me mee te gaan naar de Efteling,” vertelt hij: “En in de Droomvlucht natuurlijk.”

Al jaren is algemeen bekend dat de radicaal-rechtse politicus een zwak heeft voor de attractie, waarbij hangende karretjes een rijk palet aan droomtaferelen langszoeven, van toverachtige kastelen onder rijkelijk versierde sterrenhemels, tot waterrijke bossen vol onbekommerde elfjes.

Wilders heeft er zelf in ieder geval erg veel zin in om de Droomvlucht weer aan te doen: “Het zal zeker een geweldig leuke dag worden!” Binnenkort kondigt hij aan wie de gelukkige zal zijn die hem mag vergezellen in het attractiepark in het Brabantse Kaatsheuvel.

