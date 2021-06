Mensen continu bang maken werkt: ‘75% van de Nederlanders maakt zich zorgen over klimaatverandering’

Zo, de linkse partijen en hun vrienden in de media zijn heel hard bezig hun grote doelen te bereiken. Want uit onderzoek van het CBS blijkt dat maar liefst 75% van de Nederlanders zich zorgen zegt te maken “over de gevolgen van klimaatverandering.” Slechts 6% (zes) gelooft volgens het CBS niet in door de mens veroorzaakte klimaatverandering – of twijfelt op zijn minst een beetje aan de precieze talking points van de boven-ons-gestelden en milieuactivisten.

Dat is al erg genoeg, maar we zijn nog niet klaar. 60% van de Nederlanders denkt namelijk dat mens de belangrijkste of zelfs de enige oorzaak is van klimaatverandering. Veel dommer dan dat wordt het niet. Kijk maar naar deze lijst met redenen waardoor het klimaat verandert. Daar staat onder meer een oorzaak bij genaamd… de kracht van de zon. Het is voor zes op de tien Nederlanders dus ongetwijfeld even slikken, maar ja, de zon heeft ook impact op de temperatuur op onze aardbol. Zo, daar schrikken jullie van he?

En we zijn er nog niet met alle dommigheid. Want ruim 50% wil minder aardolie en aardgas gebruiken om “klimaatverandering tegen te gaan.” In half Europa, België incluis, stappen ze over op aardgas omdat het zoveel schoner is dan andere brandstoffen, maar niet in Nederland. Nee, hier moeten we nu al jaren aanhoren dat we juist van het gas af moeten… en een aanzienlijk deel van de bevolking heeft zich daar inderdaad door laten indoctrineren.

We kunnen natuurlijk gewoon heel simpel concluderen wat er nu gaat gebeuren. 75% van de mensen maakt zich hier “zorgen” over – wat het logische gevolg is van de continue eenzijdige berichtgeving over het “klimaat.” Deze statistiek wordt vervolgens gebruikt om druk te zetten op het kabinet om “iets” te doen – “meer” dan nu het geval is. Druk hier, druk daar, en voilà! De linksen krijgen hun zin. Aardgas wordt min of meer verboden, en we gaan vol over op ineffectieve energiebronnen als windmolens (LOL) en zonnepanelen (ROFL). Oh, en omdat dat niet afdoende zal blijken te zijn (duh!) wordt er daarna ook nog eens meer dan ooit “geïnvesteerd” in “biomassa…” wat betekent dat bomen massaal de oven ingeduwd worden zodat wij iets van energie kunnen hebben.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dit is het toekomstbeeld waar de linkse partijen al tijden naartoe werken. En gezien de opvattingen onder gewone Nederlanders gaan ze dat toekomstbeeld heel binnenkort nog werkelijkheid maken ook. Hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen? Door de bevolking steeds weer, jarenlang, doodsangsten aan te jagen. Want een bange bevolking kun je volstrekt irrationeel laten denken (“de mens is de enige oorzaak van veranderingen in het klimaat”) én met werkelijk álles akkoord laten gaan zolang je maar “zekerheid” belooft.

Exitvraag: is er ook maar iemand die eraan twijfelt dat we straks “klimaatlockdowns” gaan krijgen?

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!