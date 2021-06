Na gefaalde verbod op straatintimidatie in Rotterdam komt ook Enschede nu met een ‘sisverbod’

Seksuele intimidatie op straat is ook voor Enschede een groot probleem. Na een petitie voor de gemeente om hier wat aan te doen, zijn ze niet verder gekomen dan een ‘sisverbod’. Iets wat in andere gemeenten niet heeft gewerkt en zelfs door de rechtbank onderuit is gehaald. Dat meldt RTV Oost.

Enschede kampt al jaren met seksuele intimidatie op straat. Sinds het begin van de coronacrisis is dit zelfs nog veel erger geworden. Daarom stemde de raad van de stad vorig jaar zomer unaniem in met een stevigere aanpak van de overlast, maar het blijkt nu dus vooral om symboolpolitiek te gaan.

VVD-raadslid Malkis Jajan zegt: “Met dit verbod lossen we de problemen niet meteen op, maar geven we wel een krachtig signaal af.” Het is alleen jammer dat de daders dit krachtige signaal niet mee zullen krijgen. Die zwerven namelijk vooral op straat rond en spreken de taal niet of nauwelijks.

Burgemeester Onno van Veldhuizen schetst wat dat betreft een realistischer beeld: “Het is een heel harde inspanning die weinig zal opleveren. Alle kleine beetjes helpen, maar meer is het ook niet.”

Maar zelfs dat is eigenlijk nog te optimistisch, want de kans zit er dik in dat het echt nauwelijks iets op zal gaan leveren. Je kunt namelijk wel aangifte gaan doen van seksuele intimidatie, maar wat gebeurt er dan in de praktijk?

Zelfs als de politie de aangifte in behandeling neemt komt er toch niks van terecht. Die hebben het druk genoeg met zwaardere zaken. En al zouden ze de dader confronteren dan is het zijn woord tegen dat van het slachtoffer. ‘Geen bewijs, dus we kunnen helaas niets doen’, is het antwoord dan, gevolgd door het advies: ‘Misschien moet je in het vervolg maar via een andere route lopen’.

