Nederland wint op zakelijke wijze van Oostenrijk: 2 – 0, en gaat door naar de achtste finales

Het Nederlands elftal is het eerste team op het EK voetbal dat zich geplaatst weet voor de achtste finales, en dan nog wel als groepshoofd van Groep B. De winst op Oostenrijk gisteravond is genoeg om de poulefase ruimschoots te overleven, zelfs als aanstaande maandag nog verloren zou worden van Noord-Macedonië.

Nederland opende de score al vroeg via een treffer van Memphis Depay, en wist dat in de tweede helft uit te breiden via een treffer van Denzel Dumfries. De Oostenrijkers kwamen enkele keren in de buurt van de goal, maar wisten geen enkele keer de bal in het net te krijgen.

Dumfries maakte in de wedstrijd tegen Oostenrijk alweer zijn tweede goal van het toernooi, nadat hij eerder ook de winst binnenhaalde tegenover Oekraïne na een kortstondig doch bloedstollend gelijkspel, en werd daarom opnieuw gekroond tot man of the match door de UEFA.

De buitenlandse pers reageert voorzichtig lovend op de overwinning van Oranje. Men prijst het bij vlagen briljante voetbal, maar stelt ook dat het op geen enkel moment betoverend of adembenemend werd.