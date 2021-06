Nederland zet voor iedereen de grenzen wagenwijd open: ‘Ruim 20 miljoen inwoners in 2070, vooral door migratie’

Goed nieuws voor iedereen die van massa-immigratie houdt en die graag wil dat Nederland, Nederland niet meer is: in 2070 zullen er naar schatting meer dan 20 miljoen mensen in ons land wonen. En het grootste deel van die “bevolkingsgroei” komt door, you guessed it, immigratie.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een nieuwe prognose gemaakt over de bevolkingsgroei in ons land. En, nou, deze prognose behelst heel goed nieuws voor alle aanhangers van GroenLinks, de PvdA, en D66. Want de verwachting is dat Nederland in 2070 meer dan 20 miljoen inwoners heeft. Twintig miljoen!

Natuurlijk is dat voor de linkse partijen niet automatisch goed nieuws. Want als die aanwas vooral komt doordat autochtonen massaal kinderen krijgen, nou, dan moet je ze eens horen. Maar nee, dat is het niet. De groei komt namelijk door… tadaa: migratie! En daarbij gaat het niet alleen Europeanen die vanuit een ander EU-land naar Nederland komen, maar ook om arbeidsmigranten en, jawel, om asielzoekers (leuk hoe ze nu al weten hoeveel asielzoekers er over 50 jaar naar ons land gekomen zijn, hè?).

De grootste groep nieuwkomers zal mensen uit EU-landen betreffen. Met name Duitsers, Belgen, Roemenen en Bulgaren. Per jaar gaat het dan om 120.000 EU’ers. Dat is dus een stad ter grootte van Leiden dat er jaarlijks even bij komt vanuit die mooie Unie van de elites.

Maar dan zijn we er nog niet. Want er zullen per jaar ook 17.000 mensen uit Albanië (hallo!), Servië (welkom!), Noorwegen (huh?), en Rusland (weten jullie dat zeker, jongens?) naar Nederland komen.

Dan de asielzoekers. Die groep wordt geschat op jaarlijks 18.000. Natuurlijk is dit aantal (veel te laag mijn inziens) wel afhankelijk van de vraag of er niet enorme conflicten bijkomen. Want als dat zo is, tja, dan oeps! Dan zullen deze cijfers opeens toch wat hoger uitvallen. Veel hoger, zelfs.

En de weg-met-onzers van de linkse partijen zagen het en wisten dat het goed was. Wat een gezellige bende in Nederland, zo met 20 miljoenen! Wordt totaal geen gedoe, hoor, met ons reeds bestaande forse huizentekort. Alle PvdA’ers nemen gewoon drie mensen in huis, en boem: opgelost!

