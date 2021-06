Nederlanders kunnen vanaf 21 juni vrij kiezen voor Janssen-vaccin: ‘veilig en effectief, en in één keer klaar’

Vanaf 21 juni kunnen Nederlanders die liever het Janssen-vaccin krijgen in plaats van een prik met Pfizer of Moderna kiezen voor het in Leiden vervaardige inentingsmiddel. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid vandaag bekendgemaakt.

Minister Hugo de Jonge biedt Janssen aan als optioneel vaccin, voor wie liever geen mRNA-prik ontvangt of gewoon met één inenting volledig beschermd wil zijn: “We bieden het Janssen-vaccin nu niet meer standaard aan in de vaccinatiecampagne, maar ik wil mensen wel de vrijheid bieden om te kiezen voor het Janssen-vaccin. Want het is veilig en effectief, en je bent in één keer klaar.”

Er zitten wel een aantal haken en ogen aan de stap: wie ervoor kiest, zal nadrukkelijk z’n toestemming moeten geven voor de prik gezien de miniem hogere kans op bijwerkingen. De GGD noemt dit “informed consent.” Ook zijn er in juni maar 200.000 Janssen-vaccins beschikbaar. Vermoedelijk zijn dat er veel minder dan het aantal mensen dat een prik met het coronabestrijdingsmiddel wil hebben.