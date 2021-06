Nieuwe bestuurscultuur! PvdA-informateur draagt linkse partijen op te zwijgen over formatie: ‘Niet praten’

Het Binnenhof merkt nog weinig van de ”’nieuwe”’ bestuurscultuur die ons beloofd werd. Zowel de leider van GL als van de PvdA zeggen vandaag na afloop van hun gesprek met informateur Hamer niks te gaan zeggen over de formatie. Dit was namelijk beide partijleiders opgedragen, omdat de situatie zo “complex” zou zijn. Zodoende was het beter om niks naar te buiten te brengen, aldus Jesse Klaver en Lilianne Ploumen. Ondanks een ingediende Kamermotie voor meer transparantie zijn we weer terug bij af.

Het blijft een mooi toverwoordje: een nieuwe bestuurscultuur. Veel partijen hebben hun mond vol van de vastgeroeste kliek en dito mores in Den Haag. Vaak genoeg hebben ze gelijk in hun kritiek, maar helaas zijn de partijen die in eerste instantie het hardst blaften (PvdA en GroenLinks) zélf ook onderdeel van het probleem.

De Telegraaf laat namelijk weten dat zowel Jesse Klaver als Lilianne Ploumen niks inhoudelijks willen zeggen over de formatie. Vanmiddag had de informateur een gesprek met VVD-leider Mark Rutte, en Ploumen en Klaver. Beide linkse partijleiders gaven aan inhoudelijks niks over de formatie te mogen zeggen van PvdA-informateur Hamer

“Eigenlijk heeft de informateur de hele formatie even doorgenomen: hoe complex de situatie is. Ze heeft ons gevraagd om het bij deze mededeling te laten. Niet erover praten omdat het dan complexer wordt” aldus Klaver. Fijn om te zien dat we met de linkse informateur Hamer iemand aan het roer hebben staan van de besprekingen die het niet zo heeft op transparantie en het liefst alleen maar linkse lobbyclubjes uitnodigt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De Tweede Kamer stemde afgelopen voorjaar nog vóór een motie die pleitte voor meer openheid tijdens deze formatie. Maar het moge duidelijk zijn: naar enige transparantie kunnen we dus wel weer fluiten. Er zal wel weer een onmogelijke kabinetsconstructie in elkaar worden geflanst waar praktisch niemand in Nederland op zit te wachten. In het dinomausoleum Den Haag blijft alles bij het oude. Zucht!

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!