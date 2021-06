Ongeloofwaardige VVD’ers roepen – nu écht hoor! – op tot streng EU-asielbeleid: ‘We moeten een vuist maken’

Het lijkt haast wel verkiezingstijd: VVD-prominenten worden naar voren geschoven om nog maar eens te klagen over het huidige (Europese) asielbeleid. Een beleid waar ze onder meer zelf verantwoordelijk voor waren. Toch durven VVD-politici het aan om voor de zoveelste maal te pleiten voor een beter asielbeleid. Alleen, wie gelooft ze nog?

Zijn er nog serieus mensen die de VVD, wat betreft het migratie- en asielvraagstuk, na elf jaar regeringsverantwoordelijkheid geloven? Na elf jaar Rutte heeft de partij geen bal weten te bewerkstelligen wat betreft ons asielbeleid. Toch pleiten Kamerlid Dennis Wiersma en Europarlementariër Malik Azmani voor een ‘betere aanpak’ – nogmaals iets wat de partij nu al voor méér dan tien jaar roept.

In EW-magazine uiten ze hun ongenoegen over de slappe aanpak vanuit Brussel, en op dat punt kan je ze geen ongelijk geven. De EU lijkt soms gewoon niet te willen helpen in landen om de buitengrenzen van de Unie te beschermen. Maar de VVD levert al méér dan een decennium de premier en tot op heden hebben ze het eigen asielbeleid nog steeds niet kunnen fiksen. Een vuist maken binnen de EU is ze nu ook niet echt gelukt.

“Gemaakte afspraken worden nog steeds slecht of niet nageleefd. Zoals verantwoordelijkheid nemen voor asielzoekers die als eerste in jouw land arriveren, in plaats van ze te laten doorlopen naar landen waar de voorzieningen beter zijn. Niemand schijnt verantwoordelijkheid te willen dragen voor een hoger aantal migranten in eigen land. En ook de strenge controle aan de buitengrens op veiligheidsrisico’s en de kans op verblijf in de EU, komt niet van de grond.”

Dit zijn allemaal problemen die vijf jaar geleden ook al bestonden. Toch worden deze kritieken ieder jaar opnieuw van stal gehaald om te laten zien hoe kritisch de partij wel niet is. Maar wellicht is het een stuk verstandiger als Nederland, in navolging van enkele andere lidstaten, gewoon zelf eens een solide werkend asiel en migratiebeleid gaat invoeren. We weten nu wel dat de VVD zich behoorlijk goed kan verkopen als migratie-kritische partij, maar qua beleid hebben ze het nooit waar kunnen. Het blijft maar bij die eeuwige beloftes. Ook nu weer, met dit kansloze zomeroffensief van Malik Azmani en Dennis Wiersma.