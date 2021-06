Ons land wacht honderden nieuwe asielrechtszaken, nadat Europees Hof besloot méér als bewijs toe te laten

Het Nederlandse rechtssysteem krijgt binnenkort wellicht honderden nieuwe rechtszaken te verwerken als gevolg van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Dat schrijft De Volkskrant.

Het Hof besloot namelijk dat het onderzoeken van documenten die dienen als bewijs op echtheid een verantwoordelijk is van de overheid, en niet van de individuele asielzoeker. Mocht de Staat dat nalaten, dan moeten de documenten verplicht worden meegewogen in de uiteindelijke beoordeling van de asielaanvraag.

De uitspraak werd gedaan in de zaak van een Afghaanse chauffeur die de initialen ‘LH’ kreeg. LH werd met de dood bedreigd door de Taliban, omdat hij in dienst was voor een directeur van een overheidsinstantie in Afghanistan. Nederland geloofde de bedreiging van de Taliban niet, omdat enkele documenten als kopieën werden aangeleverd. De asielaanvraag werd afgewezen.

Onterecht, zegt de Europese rechter nu. Nederland had zelf meer onderzoek moeten doen, en anders de asielzoeker het voordeel van de twijfel gunnen.

Verwacht wordt dat in zaken waarin soortgelijke beslissingen gevallen zijn, de rechter opnieuw zal moeten kijken naar het bewijsmateriaal.

