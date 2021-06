Opengrenzen-minister Ollongren (D66) smijt met miljarden euro’s belastinggeld om woningnood aan te pakken

Minister Kajsa Ollongren komt met een uiterst vervelende boodschap: als het nieuwe kabinet niet snel met een miljardeninjectie komt dan dreigen er honderdduizenden woningen minder gebouwd te kunnen worden de komende jaren. Daarom stelt ze voor om nog méér belastinggeld te investeren. Ondertussen blijven de Nederlandse grenzen wagenwijd openstaan én blijft de asielinstroom ook gestaag doorgaan.

Al jaren zijn Nederlandse bestuurders bezorgd over de krappe woningenmarkt in Nederland. Als oplossing wordt keer op keer geroepen dat er méér moeten worden gebouwd of méér investeringen nodig zijn. Met het huidige opengrenzenbeleid is dat helaas wel de realiteit: zolang Haagse bestuurders de migratie ongehinderd laten voortduren moeten we in onhaalbaar tempo blijven bouwen om iedereen te kunnen huisvesten.

Opnieuw komt Ollongren met vervelend nieuws: eerder bleek al dat gemeenten en provincies een begrotingsgat hadden van bijna 14 miljard euro én nu blijkt ook nog eens dat de Rijksoverheid nog eens 20 miljard euro extra moet gaan bijleggen, zo meldt De Telegraaf. Waar dit geld vandaan moet komen blijft vooralsnog een raadsel. De overheid kampt al met een groot tekort, dus de vraag is nog maar hoe realistisch dit peperdure voorstel is.

Ondertussen wordt behalve de woningbouw eigenlijk ook al het andere in dit land fors duurder: de huizenprijzen waren afgelopen mei bijna 13% duurder dan een jaar eerder. Daarnaast lijkt de stuntelende overheid geen idee te hebben wat ze nu écht moeten doen om dit probleem aan te pakken. Keer op keer belooft men miljarden euro’s vrij te maken om die felbegeerde 900.000 woningen te realiseren voor 2030. Maar de Rijksoverheid kan wel leuk iedere maand tientallen miljarden beloven, maar dat geld moet ergens vandaan komen. Ook voormalig europarlementariër Auke Zijlstra (PVV) heeft zo zijn bedenkingen over het plan:

Minister: huizen worden betaalbaarder door er 45.000 euro per stuk aan belastinggeld extra aan uit te geven. Want belastinggeld is gratis en we hebben ruimte zat? Waarom wordt de vraag naar huizen niet verminderd door migratiepolitiek? https://t.co/wGIb5AfqSO — Auke Zijlstra (@EconoomZijlstra) June 22, 2021

Een nieuw kabinet kan de belastingen wel gaan verhogen, maar dat maakt het voor veel mensen niet beter. Het is nu dus wel pijnlijk duidelijk geworden wat de erfenis is van drie kabinetten-Rutte: een inhumane overheid die mensen opjaagt tot de laatste cent én de huizenmarkt die verziekt is tot op het bot. Ondertussen blijven we onder het mom van solidariteit de grenzen wagenwijd openhouden én bieden we deze nieuwkomers valse hoop op een mooie economische toekomst en een leuk huis. Bedankt hè, Ollongren?