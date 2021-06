Oranje geldt ineens als topfavoriet voor EK-zege na drie overwinningen in poule: ‘Ze boezemen angst in’

Nadat Nederland gisteren met 3-0 korte metten maakte met Noord-Macedonië, lonkt voor het elftal van Frank de Boer de knock-outfase, waar Oranje als eerste de nummer 3 uit één van de andere poules zal treffen.

Buitenlandse media hebben ook meegekeken met de voetbalkraker in de Johan Cruyff Arena gisteren, en concluderen dat het team één van de favorieten is om straks de felbegeerde bokaal omhoog te houden. Het Algemeen Dagblad maakte een ronde langs de internationale pers.

De Spaanse krant Marca denkt dat Oranje het nog wel eens ver kan schoppen op dit toernooi: “Dit Oranje zal de komende wedstrijden bij tegenstanders angst inboezemen.” El País is onder de indruk, omdat dit elftal laat zien zowel 3-5-2 als 4-3-3 te kunnen spelen. “Rijk en gevarieerd,” werd het Nederlandse spel genoemd.

Het Duitse BILD was met name te spreken over Donyell Malen: “Monsterpass van Malen zet kroon op Nederlands voetbalgala,” meldde het nieuwsblad. De Süddeutsche Zeitung meent dat Oranje één van de titelfavorieten is, ondanks “incidentele concentratieproblemen.”

Het Engelse The Guardian kijkt reikhalzend uit naar de volgende partijen: “gezond verstand suggereert dat Oranje ook in de achtste finale zondag in Boedapest weer beter voor de dag zal komen.”