Oranje uitvoerig geprezen om “knotsgekke” overwinning op Oekraïne: ‘Precies wat dit toernooi nodig had’

Buitenlandse kranten en media zijn buitengewoon lyrisch over de 3-2 overwinning die Oranje gisteravond boekte op Oekraïne. Met name de doelpuntrijke tweede helft werd gezien als een spektakelstuk waarbij de voetballiefhebbende vingers konden worden afgelikt.

The Guardian vond de wedstrijd “pulserend” en meende dat het hele toernooi werd “opgelicht.” De eveneens Britse BBC vond de wedstrijd “interessant” en haalde ook de door een hartstilstand getroffen Deense speler Christian Eriksen voor de geest: “Precies wat het toernooi nodig had: iets om te vieren na een schrijnende 36 uur.”

Het Laatste Nieuws, een krant van onze zuiderburen, vond het sportieve treffen “knotsgek,” en schreef dat Oranje gewoon over Oekraïne heen walste.

In Duitsland waren ze vooral geïnteresseerd in het uitbundige juichen van Koning Willem Alexander. “Hij is moeilijk kalm te houden,” observeerde de Süddeutsche Zeitung.