Overbodig geldsmijtfonds van de overheid blijkt gigantische flop: slechts vier bedrijven kregen steun

Invest-NL, de vorig jaar teruggekeerde nationale investeringsbank, blijkt een vrij grote mislukking te zijn. Het bedrijf, met PvdA-prominent Wouter Bos aan het roer, werd met veel bombarie in het leven geroepen. Het zou innovatieve bedrijven een flinke impuls geven, maar vorig jaar zijn er maar vier bedrijven geholpen. Er is dus opnieuw flink wat belastinggeld naar een waardeloos overheidsproject gegaan.

In navolging van andere Europese landen besloot Nederland om ook vorig jaar te starten met een nationale investeringsbank. Er werd een pot van maar liefst 1,7 miljard vrijgegeven voor dit project. Maar een jaar later zijn er maar vier bedrijven geholpen, met investeringen van in totaal 28 miljoen. Een flinke flater dus. In de Telegraaf vertelt Wouter Bos dan ook dat hij op iets meer succes had gerekend.

Door een dramatische start verliest Invest-NL zelfs 6,3 miljoen euro het eerste jaar – en dat terwijl er dus al bijna 2 miljard euro gemoeid is in het project. Volgens Bos verliest men nu eenmaal geld in dit vak:

“Ik vermoed dat we ook dit en volgend jaar nog rode cijfers schrijven. In onze risicocategorie gaat het zeven of acht van de tien keer mis. Cruciaal is dat de goede mensen aan het roer staan bij innovatieve bedrijven. Ruud Hendriks, een van onze commissarissen, zegt altijd: ‘Je financiert eerst de vent, dan de tent’.”

Ondertussen geeft Bos aan “wel een beetje bezorgd over de status” te zijn en dat is nogal een understatement. Het project werd met veel bombarie gelanceerd, maar loopt tot nu toe alleen maar geld mis. Dat terwijl er bijna €2 miljard in is gepompt. Het fonds moest noodlijdende bedrijven helpen, afgelopen jaar waren er genoeg bedrijven die het zwaar hadden, maar uiteindelijk zijn er dus maar vier bedrijven geholpen. Wat nogal een droevige statistiek is.