Overheid houdt aandacht op ‘mondkapjesslijter’ Van Lienden gericht, om eigen falen te maskeren

‘Mondkapjesslijter’ Sywert van Lienden krijgt al dagenlang (volkomen terecht) bakken kritiek over zich heen. Toch nemen minister voor Medische Zorg en het ministerie van Volksgezondheid de moeite om hun eigen handen te wassen in onschuld, terwijl ze aandacht vooral op Van Lienden proberen te houden. Via RTL Nieuws.

Van Lienden bleek een uitermate doortrapt ventje te zijn, toen hij en zijn partners met de mondkapjesdeal een krappe 20 miljoen euro winst opstreken, terwijl ze altijd hebben volgehouden hier geen winst op te willen maken. Toen dit nieuws eenmaal via de Volkskrant naar buiten kwam deed Van Lienden ook herhaaldelijk pogingen om vooral zo vaag mogelijk te blijven en alles zo lang mogelijk te blijven ontkennen. Van vage bewoordingen in publieke verklaringen tot smoesjes over geheimhoudingsclausules bij de andere betrokken partijen. Al met al dus een heel vuil spelletje.

Maar laten we niet vergeten dat dit hele spektakel door de overheid mogelijk is gemaakt. Zij hebben de deal gesloten (met een gloednieuw bedrijf dat nooit eerder zo’n order heeft geregeld) en zij hebben uiteindelijk grof geld betaald voor beschermingsmiddelen waar tot op de dag van vandaag geen gebruik van is gemaakt. 100 miljoen euro weg, door de plee, maar gelukkig voldeed de deal wel aan de eisen van de overheid…

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is dus mooi makkelijk voor de ministeries dat Van Lienden nu de zondebok is geworden, maar de belastingbetaler hoort niet alleen te balen van de 20 miljoen euro die in de zakken van Sywert & co. is beland. Er is namelijk nog 80 miljoen euro weggegooid.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!