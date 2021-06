Overleg: ‘Einde mondkapjesplicht per volgende week’

Het kabinet overweegt om vanavond aan te kondigen dat de mondkapjesplicht per aanstaande week wordt geschrapt. Dat schrijft de NOS op basis van beweringen van minister Hugo de Jonge. Het kabinet ziet de coronacijfers zo hard dalen, dat verregaande versoepelingen in zicht komen. Zoals bijvoorbeeld ook het einde aan de verplichte mondkapjes in openbare ruimtes, het OV en in de wandelgangen op scholen.

Ook andere versoepelingen, zoals het toestaan van honderd mensen in bijvoorbeeld theaters of bioscopen, gaan eerder dan gepland door. Vanaf 26 juni moet dat weer mogelijk zijn, denkt het kabinet. Eerder was de datum voor het intrekken van die coronamaatregelen nog 30 juni.