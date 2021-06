Paul Cliteur: Mensen die “stop islamisering” roepen in de gevangenis stoppen, is een inquisitie

De correctionele rechtbank in Mechelen heeft vier mensen die protesteerden met een spandoek “Stop Islamisering” veroordeeld tot zes maanden cel. Voor drie van hen is dat met uitstel, maar voor één van hen is de straf effectief. De rechter die het oordeel geveld heeft is een Vlaamse dikastocrate die brutaal haar eigen politieke opvattingen via een rechterlijk vonnis aan de Belgische gemeenschap wil opleggen.

Het gerechtelijke oordeel van onze zuiderburen weerspiegelt het verval van democratisch-rechtsstatelijke opvattingen bij onze zuiderburen die ook in andere delen van de wereld zo duidelijk te zien zijn. De rechter wil, zo lijkt het, door middel van dit vonnis een einde maken aan een van de meest belangrijke debatten van onze tijd.

Over de demonstranten zegt zij: “Zij schetsen een denkbeeldig gevaar waarbij elke vrouw als gevolg van deze zogenaamde islamisering verplicht zou worden een boerka of een nikab te dragen of nog elke vrouw als gevolg daarvan een boerka of een nikab zal dragen. Dergelijke denkbeelden trachten bij anderen de angst voor en de haat tegen de moslimgemeenschap te voeden of aan te wakkeren, zodat deze ertoe worden aangezet om zelf gelijkaardige haatdragende en angstzaaiende gedragingen te stellen.”

Denkbeeldig gevaar? Maar, edelachtbare, als die islamisering inderdaad door zou zetten, dan zullen vrouwen toch ook worden gedwongen om nikaabs, boerka’s of andere vormen van sluiering te dragen? Die demonstranten hebben toch gewoon gelijk? Dat moet u toch ook zelf kunnen bevestigen op basis van vergelijkend onderzoek naar landen waar die islamisering een feit is?

Denkt u werkelijk dat de islamisering, waarvoor trouwens ook onze eigen AIVD en uw eigen inlichtingendiensten waarschuwen, een vrijblijvende zaak is? Dat vrouwen in Afghanistan of Pakistan in vrijheid voor hun boerka’s kiezen? En als u moet vaststellen dat dwang kan worden vastgesteld, dan is dat toch iets om “angstig” voor te zijn? U bent toch ook tegen dwang, mag ik aannemen? En het is toch ook een morele plicht om daarvoor de waarschuwen, zoals de man doet die u nu voor 6 maanden de gevangenis in stuurt voor zijn daad van maatschappelijke betrokkenheid? Vindt u eigenlijk niet dat deze man zich veel verantwoordelijker opstelt tegenover vrouwenrechten dan uzelf als vrouw doet?

Hoe ziet u trouwens uw vonnis in relatie tot wat men toch moeilijk anders kan benoemen als wetenschappelijke literatuur? Ik heb net 500 pagina’s doorgenomen van Alexandre del Valle’s La stratégie de l’intimidation: du terrorisme jihadiste à l’islamiquement correct (2018). Dat boek heeft u, neem ik aan, niet gelezen. En eigenlijk zou u ook moeten vinden dat ik het niet mag lezen, als ik u goed begrijp. Althans, alleen maar thuis, onder de dekens, met een zaklamp. Wat is dat lang geleden! Reclame maken voor die boeken met een spandoek op straat mag niet, want ook dat boek is “tegen de islamisering”.

Zou u eigenlijk ook Alexandre de Valle in de gevangenis willen stoppen? Immers hij is de schrijver. En mij ook? Immers ik ben de lezer. Of gaat u speciaal tolerant worden voor intellectuelen en universiteitsgeleerden en pakt u alleen de straatschenders aan? Of is dat alles alleen maar een kwestie van tijd en doet u vooralsnog aan partiële inquisitie en draait u de duimschroeven wat fermer aan wanneer de dikastocratie nog steviger voet aan de grond heeft gekregen?

