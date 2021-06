UFO-rapport Pentagon: niet uitgesloten dat UFO’s mogelijk van buitenaardse oorsprong kunnen zijn

Het is dan eindelijk zover! De versie van het UFO-rapport van het Pentagon dat gedeeld mocht worden met het bredere publiek, laat er geen misverstand over bestaan: UFO’s zijn echt. En de kans dat ze technologisch ver gevorderde producten zijn van een rivaal – China of Rusland – is zo minimaal, dat die mogelijkheid zo ongeveer verworpen wordt. Oh, en voor het eerst wordt nadrukkelijk niet uitgesloten dat het om “voertuigen” van buitenaardse afkomst kán gaan.

Het hele rapport kan hier gelezen worden (PDF-waarschuwing). Het is een zakelijke beschrijving van waarnemingen en van de mogelijkheid dat het om technologie van rivalen gaat. Het is geen spannend boek, maar een droog rapport. Als je nieuwe beelden verwachtte – foto’s of video’s – kom je bedrogen uit.

Desalniettemin is het belangrijk, want het is voor het eerst dat het Pentagon in een officieel document publiekelijk toegeeft dat UFO’s bestaan, dat ze de natuurwetten tarten, dat ze geen verzonnen fenomeen zijn, én dat ze hoogstwaarschijnlijk niet van Rusland en China komen.

In het document wordt gemeld dat er 144 UFO’s waargenomen zijn – minimaal. In één geval is er een verklaring voor de waarneming. Dan blijven er dus 143 waarnemingen over. Die 143 gevallen zijn niet logisch te verklaren.

Hoewel er enkele mensen “teleurgesteld” zijn in het rapport – het Amerikaanse Congres heeft overigens een veel groter rapport gekregen, met meer specifieke informatie – is dat natuurlijk niet nodig. Dit rapport is namelijk wel degelijk een doorbraak.

Ten eerste is er het belangrijke feit dat het Pentagon toegeeft dat UFO’s een fysiek fenomeen zijn, en dat die fysieke fenomenen zich op een manier gedragen die eigenlijk onmogelijk zouden moeten zijn. Daarbij wordt nog wel voor de volledigheid gemeld dat de waarneming van dit gedrag het gevolg kan zijn van incorrect functioneren van sensoren en dergelijke. Maar dat is alleen een “zou kunnen” mogelijkheid. Zoals de conservatieve website Hot Air stelt, “als je naar de piloten luistert die sommige waarnemingen hebben gedaan is duidelijk dat het niet om sensorfouten ging.”

Het tweede belangrijke feit is dat het Pentagon ook het één en ander zegt over de vraag wie of wat deze UFO’s gecreëerd heeft. Natuurlijk laten de auteurs van het rapport weer wat ruimte voor speculatie, maar de conclusie is dat ze het gewoon niet weten. En, belangrijker, ze hebben geen enkele reden om te geloven dat het om Chinese of Russische uitvinden gaat. Want de kans dat die landen technologisch zo ver voorlopen op Amerika dat ze dit soort “voertuigen” (als het dat zijn) kunnen maken is natuurlijk nagenoeg nihil.

Zoals HA ook stelt is het in dat opzicht belangrijk om te kijken naar de reactie van Senator Marco Rubio op het rapport. Hij is één van de drijvende krachten achter de publicatie ervan. En wat stelt hij? Nou, dat er “meer onderzoek” nodig is, zodat ook bepaald kan worden of de UFO’s in kwestie “een gevaar vormen voor de nationale veiligheid.”

Als het om Russische en/of Chinese producten ging bestond daar natuurlijk helemaal geen vraag over, zeker niet aangezien de UFO’s regelmatig waar worden genomen bij militaire ‘doelen’ (marineschepen, etc.) en bij… nucleaire faciliteiten, stelt Hot Air terecht.

Kortom, als je de overheid vertrouwt heb je nu geleerd – van dit rapport – dat a) UFO’s echt zijn, b) dat ze niet van Amerika zijn, en c) met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook niet van één van Amerika’s rivalen. En d) dat sommige UFO’s dingen doen die de natuurwetten tarten.

Kunnen we buitenaards leven dan aanwijzen als de drijvende kracht achter deze fenomenen? Nee. Nóg niet. Maar de alternatieven worden wel degelijk rap minder. En deze mogelijkheid wordt dus écht niet uitgesloten door het Pentagon, moeten zelfs de mainstream media als BNR, RTL Nieuws en GeenStijl.

Luis Elizondo, het voormalige hoofd van het Advanced Aerospace Threat Identification Program van het Pentagon, heeft dan ook gereageerd op het rapport door te stellen:

Dit rapport van de UAP Task Force is het eerste rapport van vele die nog zullen volgen. Het Amerikaanse publiek weet nu een klein deel van de informatie die ik en mijn collega’s bij het Pentagon hadden: dat deze UAP’s [red.: unexplained aerial phenomena, zoals UFO’s ook genoemd worden] geen geheime Amerikaanse technologie zijn, dat ze niet van onze rivalen of bondgenoten lijken te zijn, en dat onze inlichtingendiensten nog een buitenaardse bron van deze ongelooflijke voertuigen moeten identificeren. Van de 144 waarnemingen was de Task Force in staat om slechts één uit te leggen. Dit gesprek is nu pas begónnen.

We leven in bijzonder interessante tijden. Of dat een zegen of een vloek is valt te bezien. Wat we in ieder geval wél weten is dat dit nog maar het begin is van de openbaringen/informatievoorziening voor het grote publiek over UFO’s. Fascinerend.