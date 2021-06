Privacywaakhond eist dat Big Brother-camera’s uit Europees straatbeeld verdwijnen: geen Chinese controle van burgers

De European Data Protection Board (EDPB) pleit voor een verbod op allerlei technieken in de openbare ruimte die zouden kunnen leiden tot ‘Chinese toestanden’. Camera’s met gezichtsherkenning, algoritmes en kunstmatige intelligentie (AI) die etniciteit registreren, noem maar op. Ze beschouwen het als een enge ontwikkeling waar de Europese Commissie in hun wetsvoorstel veel meer rekening mee moet houden.

De EDPB bestaat uit privacytoezichthouders van alle EU-landen. Samen met de Europese toezichthouder (EDPS) hebben ze felle kritiek geuit op een wetsvoorstel van de Europese Commissie (EC) over AI. De EC wil namelijk dat dergelijke technieken mogen worden ingezet om criminaliteit te voorkomen en bestrijden, maar zij hebben volgens de EDPB en EDPS te weinig oog voor de risico’s van dit soort technieken.

Gezichts-, stem- en emotieherkenning, AI-systemen die etniciteit, seksualiteit en zelfs politieke voorkeur kunnen herkennen, de Europese Commissie lijkt het allemaal prima te vinden! In China werkt het immers ook uitstekend…

Het is goed dat deze privacytoezichthouders zich hier tegen uitspreken (en belachelijk dat het überhaupt nodig is), al blijft het nog maar de vraag of dit voldoende gaat zijn. Want zelfs als de EC het wetsvoorstel aanpast en er straks alleen nog technieken mogen worden gebruikt die niet direct iemands identiteit of etniciteit kunnen registreren, kan er via een omweg alsnog tot dezelfde conclusie worden gekomen. Met bijvoorbeeld alleen stemherkenningssoftware, die een bepaald accent registreert, kom je voor het achterhalen van iemands etniciteit ook al een heel eind.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het enge pad dat de Europese Unie in is geslagen is dus zelfs met een paar degelijke aanpassingen in het wetsvoorstel niet perse minder eng geworden. En dan gaan we er voor het gemak maar even vanuit dat EU-lidstaten zich allemaal netjes aan de regels houden. Iets waar de Nederlandse overheid met het algoritme van de Belastingdienst al flink de fout mee in is gegaan. En dat is allemaal dus nog buiten de kwaadaardige technieken en intenties van de Chinezen geregeld. Aiaiai!