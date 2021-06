Rutte geeft Trump een schop na: ‘Het was soms een beetje gênant met hem’

Nu Donald Trump niet langer president is van Amerika voelt Mark Rutte zich opeens vrij om hem publiekelijk af te zeiken. Want, zegt hij nu, werken met Trump was altijd een beetje “gênant.” Ja, gênant voor ons, Mark, omdat jij ultralinks bent!

Dit is dus om misselijk van te worden: na zijn aankomst op de eerste NAVO-top met Joe Biden als president van Amerika heeft VVD-premier Mark Rutte meteen even afgegeven op Donald Trump. Want ach, die is niet langer president en dus kan het makkelijk.

“Dat was natuurlijk soms wat ongemakkelijk,” zegt Rutte over de samenwerking met Trump. “Uiteindelijk waren we wel in staat nauw samen op te trekken en een goede relatie te onderhouden,” aldus Rutte. Maar, zei hij ook, “het was natuurlijk een beetje gênant soms.”

Gek. Want wat ik al elf jaar gênant vind is dat Rutte zich premier van ons land mag noemen.