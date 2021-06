Scholen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag met sluiting bedreigd door chronisch lerarentekort: ‘Stille ramp’

Het lerarentekort in de drie grootste steden van Nederland is zo nijpend, dat hele scholen dreigen gesloten te moeten worden wegens een chronisch gebrek aan personeel om de volgende generatie op te leiden. Dat schrijft het Algemeen Dagblad vandaag.

In Den Haag laat het college van B&W zelfs weten dat het tekort “schrijnend” is, en een “stille ramp” plaatsvindt in de klaslokalen van de Hofstad.

De Rotterdamse wethouder Said Kasmi dat de tekorten de komende jaren alleen maar zullen oplopen: “We verwachten grote problemen in de toekomst,” verklaart hij bezorgd. Keuzes “die je niet wilt maken” komen daarmee rap dichterbij.

Amsterdamse scholen lossen de problemen voorlopig op door leerlingen één dag sport- of cultuurles te geven. Wethouder Marjolein Moorman kijkt smachtend naar het Binnenhof voor een oplossing: basisschoolleraren moeten beter betaald worden, en tijdelijke coronafondsen moeten permanent gemaakt worden, vindt ze. Ook is het schoolsysteem verouderd, denkt ze, en zou een facelift helpen het tij te keren.