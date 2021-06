Schrijver Abdelkader Benali en journalist Peter Breedveld: kritiek op Sigrid Kaag na docu is “vrouwenhaat”

De kritiek die D66-leider Sigrid Kaag vandaag ten deel valt heeft niets te maken met de VPRO-documentaire, die – zo blijkt na de publicatie van WOB-documenten – is voorgekookt samen met D66 en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat vinden enkele prominente opiniemakers, onder wie journalist Peter Breedveld. De blogger en redacteur ziet in de publicatie van de documenten “de zoveelste sloopactie door de vrouwenhaters van GeenStijl tegen Sigrid Kaag.” Zijn vrouw, programmamaakster Hassnae Bouazza, sluit zich daarbij aan: “Vurig eens,” laat zij weten: “Journalisten die dit prijzen: ga je schamen, echt.”

Ook universitair medewerker Nadia Bouras snapt niet waarom Sigrid Kaag en de NPO-hagiografie al de hele dag in het nieuws zijn: “Ophef om niks,” vindt zij. Bouazza vindt dat ook: “Nee, slechts legitimatie van die ranzige online vandalen.”

Schrijver Abdelkader Benali, die onlangs van een 4 mei-lezing werd geweerd wegens antisemitische uitlatingen, snapt ook niet waarom de D66-leider zo in de vuurlinie zit: “Het gaat helemaal niks [sic] over, deze gratuite aanvallen op Kaag. Oh, nee, het gaat wel ergens over: vrouwenhaat.” En, zo voegt hij er aan toe: “ergens natuurlijk ook een snufje racisme.”