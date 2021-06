SCP-onderzoek: vertrouwen in rampzalig coronakabinet naar dieptepunt door totale beleidsfaal Rutte en co.

Uit een nieuw onderzoek naar burgerperspectieven van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat het vertrouwen in de regering én de Tweede Kamer gigantisch is gedaald in een jaar tijd. Niet gek als je bedenkt dat Nederland een bestuurlijke elite kent die Kamerleden letterlijk ziek of wegpesten, of inwoners maandenlang opscheept met een zwaar omstreden avondklok. En ondertussen kabbelt de vruchteloze formatie voort op een slakkengang.

Het SCP toont enkele pijnlijke cijfers: waar het vertrouwen in de regering vorig jaar april nog dik boven de 70 procent lag, ligt het vertrouwen nu rond zo’n 45 procent. Het SCP noemt enkele ‘vermoedelijke’ redenen hiervoor: een kritische terugblik van burgers op het handelen in de coronacrisis, de competenties en intenties van politici en de langdurende formatie.

Dat het vertrouwen zo is gekelderd is natuurlijk niet verwonderlijk. Toen de coronacrisis begon werd er met veel bewondering gekeken naar de ‘kordate’ aanpak door het kabinet-Rutte, maar als snel sloeg de twijfel toe. Naast een inconsistent coronabeleid werd ook de omvang van de toeslagenaffaire duidelijk. De ene na de andere beerput werd geopend, het kabinet – mede dankzij de PvdA van Asscher in Rutte II – hadden letterlijk duizenden mensen zwaar gedupeerd en gediscrimineerd, niet eenmaal, maar jarenlang. Tel daarbij op de miljardenuitgaven aan ‘coronabestrijding’ die door het Hugo’s ministerie niet kunnen worden uitgelegd, het ziek- en wegpesten van Pieter Omtzigt door het CDA én de volstrekte incompetentie van het kabinet. Vergeet ook niet de Rutte-doctrine en de formatie die inmiddels al langer duurt dan 100 dagen.

Géén wonder dat het vertrouwen in de regering naar een dieptepunt is gedaald. En overigens is het ook geen wonder dat het vertrouwen in de Tweede Kamer flink is gedaald. Een kritische en doorpakkende oppositie heeft Nederland helaas niet. De oppositie is drukker bezig elkaar zwart te maken dan de Haagse beerput te dempen. Het meest treurige uit het SCP-onderzoek is nog wel dat 45 procent van de ondervraagden nog wél vertrouwen heeft in onze regering. Deze groep mensen leeft of onder een steen óf het kan ze simpelweg geen moer schelen dat Nederland de dupe is van een corrupte regering.