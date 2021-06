Sigrid Kaag wil EK verder politiseren: “UEFA moet normerend optreden, ook in kwestie lhbti”

De voetbalsport is gepolitiseerd geraakt en de reactie op de Hongaarse wet tegen ‘homopropaganda’ heeft dat alleen maar verder aangezwengeld. De voetbalbond UEFA ging hier echter niet in mee en dat is tegen het zere been van demissionair D66-minister Sigrid Kaag, die vindt dat UEFA “met zichzelf in beraad moet gaan”.

Leden van ons kabinet en Europese regeringsleiders doen net alsof hun normen en waarden de absolute waarheid zijn en buiten het domein van politiek vallen. Dat leidt ertoe dat ze kennelijk niet inzien dat hun oproepen ook vallen onder politiek bedrijven en het wordt geïnjecteerd in delen van de maatschappij waar het niet thuishoort.

Voetbalfans zitten niet te wachten op politieke boodschappen tijdens een wedstrijd, die willen gewoon een goed potje voetbal zien. Dat is ook de reden dat UEFA zich er niet in wilde mengen. Die zien namelijk ook in dat het waarschijnlijk een kwestie van tijd is voor een ander land met andere normen en waarden hún politieke opvattingen in beeld gebracht willen zien worden. Heel hard roepen dat mensenrechten universeel zijn en niet meer tot de politiek behoren is regelrechte onzin.

We kunnen het met z’n allen wel heel hard oneens zijn met de wetgeving in Hongarije, maar met dit soort oproepen kun je ook een tik terug verwachten. Stel je bijvoorbeeld voor dat een Hongaars team in Nederland moet voetballen en een statement tegen racisme wil maken vanwege de Toeslagenaffaire. Dat is prima in lijn met de uitgesproken normen en waarden van UEFA en de mensenrechten, maar tegelijkertijd ook een (wellicht zelfs terechte) steek onderwater. En of we het er met z’n allen nou mee eens zijn of niet, het enige effect is waarschijnlijk dat er niet meer gewoon kan worden genoten van een voetbalwedstrijd omdat er elke keer weer een politieke boodschap moet worden afgegeven. Sigrid Kaag is dus bezig om de sport flink te verpesten.