Staatssecretaris Van Huffelen verdedigt doofpot: ‘Toeslagen-ambtenaren moffelden explosief memo niet weg’

Na het vragenuurtje vandaag in de Tweede Kamer is het vertrouwen in de overheid alleen maar verder gedaald. Een ‘explosief’ memo over de Toeslagenaffaire blijkt wel degelijk te zijn weggemoffeld, maar staatssecretaris Alexandra van Huffelen blijft beweren dat dit niet het geval is. Vlak daarna zei ze af het onderzoek door accountantskantoor PwC af te willen wachten, waardoor er nog meer tijd kan worden gerekt.

Het voor Nederlandse begrippen ongekende schandaal wordt alleen maar schandaliger. In het ‘memo-Palmen’, afkomstig uit 2017, stelt juriste Sandra Palmen dat de Belastingdienst ‘laakbaar’ heeft gehandeld in de fraudejacht op toeslagenouders en hen dient te compenseren. Dit memo ‘raakte zoek’ en kwam pas in 2019 boven water. En pas in 2020 kwam het in de openbaarheid, zo stelt het AD.

Het ministerie van Financiën reageerde vorige week op een signaal vanuit RTL Nieuws en Trouw. Zij beweerden namelijk dat het memo bewust is weggewerkt. Er zijn nu e-mails vrijgegeven door het ministerie waaruit inderdaad blijkt dat dit het geval is:

Het signaal over niet archiveren van het memo-Palmen #toeslagenaffaire pic.twitter.com/SyNXgUVo19 — Roel Schreinemachers (@RoelSchrein) June 15, 2021

Staatssecretaris Van Huffelen doet nu net alsof dit helemaal niets met ‘wegmoffelen’ te maken heeft, en zei tegenover de Tweede Kamer dat het memo alleen niet verder moest worden verspreid omdat er anders geen degelijke reconstructie kon worden gemaakt van waar het memo terecht is gekomen. Grote onzin natuurlijk, want het feit dat er expliciet wordt gevraagd om het memo zelfs niet eens te archiveren zegt genoeg.

Maar het ergste is natuurlijk dat memo-Palmen ook toen in 2019 gewoon niet aan de Kamer en de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is gemeld. Van Huffelen is het daar wel mee eens, maar vindt dus dat we eerst met z’n allen het onderzoek van PwC moeten afwachten om duidelijk te maken waarom dat niet is gebeurd.

Nog steeds wordt er dus geen open kaart gespeeld. En nog steeds probeert de overheid de boel te traineren of zelfs te doen alsof er niets ernstigs aan de hand is. Van Huffelen doet daar actief aan mee en die kun je wat dat betreft dus ook gewoon afschrijven, want ze is volstrekt onbetrouwbaar of erkent ondanks alles de ernst van de situatie niet. En daarmee blijft de doofpot in stand. Wat een onrecht, voor al die duizenden toeslagenouders!