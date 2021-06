Sylvana Simons (BIJ1): ‘Ik ben er nu eenmaal voor álle Nederlanders’

Ondanks dat BIJ1-fractievoorzitter Sylvana Simons voornamelijk furore maakt als belangenbehartiger van minderheden, heeft het Kamerlid gistermiddag in de plenaire zaal van de Tweede Kamer er te zijn voor álle Nederlanders.

Om alle twijfels weg te halen: we zijn er écht voor alle Nederlanders 😉 pic.twitter.com/irlMGX3wqN — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) June 8, 2021

De ontboezeming van de Amsterdamse politica volgde op een kort verhaal over een motie van Caroline van der Plas, die vindt dat zonnestudio’s moeten worden gerekend tot de sportscholen en daardoor eerder hun deuren moeten kunnen openen. Simons stond daar welwillend tegenover, maar gaf toe zelf niet bijster vaak onder een hoogtezon te vinden te zijn: ‘Ook al heb ik zelf niet de behoefte om heel vaak een zonnestudio te bezoeken, ik zal toch voor uw motie stemmen, omdat ik er nu eenmaal voor alle Nederlanders ben.’

De geste werd duidelijk gewaardeerd door Van der Plas, die vanaf haar zetel twee duimen omhoog stak naar het spreekgestoelte waar de BIJ1-voorvrouw zich bevond.

Van der Plas en Simons hebben eerder overhoop gelegen na een aanvaring bij Jinek, waarin de BBB-partijleider haar collega “superlinks” had genoemd. Inmiddels is alles weer pais en vree tussen de parlementaire eenpitters: “Omdat we met een beetje humor af en toe veel verder komen, toch Caroline?!”, grapt Sylvana.

