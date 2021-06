Sywert weigert met mondkapjesdeal verkregen €9 miljoen terug te storten: ‘Ik heb niets toe te voegen’

De negen miljoen euro die Sywert van Lienden heeft verdiend met z’n mondkapjesdeals die hij sloot met het Ministerie van Volksgezondheid houdt hij in eigen beheer, en zal hij niet terugstorten aan de Nederlandse overheid. Dat stelt het voormalige CDA-lid in een verklaring, nadat vrijwilligers van zijn eigen Stichting Hulptroepen hem via een brief opriepen om het geld dat hij via een ‘management fee’ verdiende met hun mondkapjeshandel, terug te geven aan de Rijksoverheid.

In Het Parool zegt Van Lienden “niets toe te voegen” te hebben als hem wordt gevraagd naar het verdiende geld. Hij wil dat nog altijd inzetten voor het onderzoek naar kanker, ondanks dat KWF Kankerbestrijding en stichting KiKa het niet willen hebben.

Haast met het investeren in oncologisch onderzoek heeft de politiek commentator echter niet: “Het is een langetermijnplan, dus we zullen zien,” stelt hij.

Wel wil Van Lienden in gesprek met iedereen die hem oproept de negen miljoen euro retour overheid te sturen: “Dit lijkt me iets om met elkaar te bespreken en niet in de media. Iedereen is welkom voor een gesprek.”