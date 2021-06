Uw belastinggeld aan het werk: smeerpijp Bilal Wahib vanavond bij Op1 voor krokodillentranen en nep-excuses

Acteur Bilal Wahib, bekend van de tv-serie Mocro Maffia, werd direct geboycot nadat hij in maart een minderjarige uitdaagde zijn geslachtsdeel te tonen tijdens een livesessie op Instagram. Nu mag hij weer op tv bij praatprogramma Op1 om “zijn verhaal” te komen doen. Absurd!



Het leven is niet makkelijk voor iemand die werd gezien als opkomend talent en het zo grandioos wist te verpesten. Eén keer een minderjarige vragen om z’n geslachtsdeel te laten zien voor geld (terwijl hij door zijn collega-acteur herhaaldelijk werd gewaarschuwd dat dit niet oké is) en je wordt gecanceld in Nederland. Je mag ook helemaal niks meer in dit land en eigenlijk is Wahib het echte slachtoffer. Tijd dus om hem te rehabiliteren, dachten ze bij Op1.

Bilal Wahib doet vanavond bij #Op1 voor het eerst zijn verhaal, nadat hij in maart een minderjarige uitdaagde zijn geslachtsdeel te tonen op Instagram. Wahib werd daarna door vrijwel iedereen geboycot. Hoe gaat het nu met hem en hoe heeft hij afgelopen periode beleefd? pic.twitter.com/v7oyc8ioVQ — Op1 (@op1npo) June 25, 2021

Zijn hele segment voor vanavond kun je eigenlijk op voorhand al wel invullen. Vanavond mag meneer lekker even in de slachtofferrol kruipen, een beetje spijt betuigen en aankondigen dat hij weer ergens voor is gevraagd. Op de radio draaien ze immers zijn muziek (natuurlijk is hij naast acteur ook rapper) al weer, dus dat moet allemaal wel goed komen. Hij zal vertellen dat de afgelopen periode heel erg ‘zwaar’ voor hem is geweest, en uiteraard heeft hij het nooit zo bedoeld als dat de boze gemene media het hebben opgevat.

Wahib is net wat intelligenter dan ‘tuigvlogger’ Ismaïl Ilgun, dus misschien kan hij ook meteen zijn stokje overnemen en een paar videodocumentaires opnemen. Want nu we toch belastinggeld aan het wegsmijten zijn aan dit soort figuren dan kun je het ook maar beter meteen goed doen, toch?

Dan kan hij mooi een NPO-programma maken over hoe het voelt om buitengesloten te worden door de maatschappij. Koppel dat aan het heersende slachtofferschap van dit moment (racisme en discriminatie bijvoorbeeld) en dan zijn ze bij de NPO al aan het nadenken over een tweede seizoen en alweer een bezoekje aan Op1.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Hold on, Hilversum. Het is toch werkelijk te belachelijk voor woorden dat de NPO een figuur als Bilal Wahib uitnodigt voor een rehabilitatie-sessie? En dan vragen ze zich ook nog steeds af hoe het toch komt dat de kijkcijfers maar blijven kelderen. Misschien eens wat mensen uitnodigen die echt iets kunnen, in plaats van dit soort beroepsnonvaleurs? Wat een grap!