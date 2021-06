Van Haga tegen minister Van Ark over SywertGate: ‘Er moeten allerlei regels zijn geschonden’

Tijdens het debat over de mondkapjes van Sywert van Lienden – die de Nederlandse staat meer dan 100 miljoen euro kostten, waarvan minstens 9 miljoen euro winst was voor Sywert zelf, terwijl zijn beide zakenpartners ook nog eens 5 miljoen per persoon kregen – confronteerde Tweede Kamerlid Wybren van Haga minister Tamara van Ark met het feit dat het ministerie zélf ook serieuze fouten gemaakt heeft.

De ministers en de rest van de politiek lijken de schuld voor de controverse erg in de schoenen te schuiven van Van der Lienden, aldus Van Haga. En dat is op zich niet zo heel erg, aangezien de manier waarop de CDA’er zich verrijkt heeft aan deze zaak – met mondkapjes die eigenlijk gewoon niet van voldoende kwaliteit waren – onacceptabel is.

Maar het is tegelijkertijd wel heel erg hypocriet, vond Van Haga. Sterker nog, het lijkt erop dat de controverse niets meer of minder is dan “een afleidingsmanoeuvre” van het ministerie van Volksgezondheid; een poging om de aandacht af te leiden van het eigen falen omdat er, zei Van Haga, grove fouten gemaakt moeten zijn door het kabinet én de ambtenarij zelf. De manier waarop dit gegaan is, is namelijk in strijd met alle regels.

“Wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor dit debacle,” vroeg Van Haga aan de minister, “waarbij er 100 miljoen aan rare mondkapjes over de balk is gegooid?”

Van Ark antwoordde daarop dat, als puntje bij paaltje komt, zij verantwoordelijk is. “En daar hecht ik ook aan,” zei ze. Van Haga reageerde op zijn beurt dat hij hoopte dat ze die verantwoordelijkheid dan ook zou nemen “voor al die debacles,” want het gaat niet alleen over 100 miljoen euro aan mondkapjes, maar ook over 500.000 euro per dag voor testlocaties en 5 miljard euro waarvan “de bonnetjes verdwenen zijn.”

Toen Van Ark zei dat ze ondanks “alle fouten” toch echt “trots is” op het functioneren van het kabinet in de coronacrisis, reageerde Van Haga fel. “Ja, voorzitter, ik ben helemaal niet trots op dit kabinet. Het is een aaneenschakeling van van fouten.”



Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!