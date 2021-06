Viroloog Marc Van Ranst gaat in de aanval tegen “oplichter” Willem Engel: ‘De show is over!’

De Belgische topviroloog heeft het volledig gehad met Viruswaarheid-voorzitter Willem Engel, die hij er eerder nog van beschuldigde met een “groot kraam” op de “wappiekermis” te staan, en beet hem toe naar te luisteren als er een “salsapandemie” zou uitbreken.

Ditmaal is Engel over de schreef gegaan door onmiddellijk een verband te leggen tussen een coronavaccinatie en de hartstilstand van de Deense voetballer Christian Eriksen. Eriksen is consequent negatief getest op Covid-19 en is niet gevaccineerd, maar dat weerhield Engel er niet van nadrukkelijk te suggeren dat een dosis Pfizer of Moderna genoeg kan zijn om vanuit het niets levenloos neer te vallen op het voetbalveld.

Van Ranst reageert in toorn ontstoken: “Ik ben helemaal klaar met deze oplichter, en ik kan enkel maar suggereren dat iedere Nederlander deze kerel voorgoed vergeet. Finita la commedia.” Na de oproep van Van Ranst verwijdert Twitter de opmerking van Engel. Daar blijft het niet bij, aldus Van Ranst en een groeiende groep tegenstanders van coronacomplottheorieën: zo veel mogelijk mensen moeten de Viruswaarheid-aanvoerder blokkeren, en het liefst gooit Twitter hem helemaal van het medium af. “Walgelijk, kerel. Bol het af,” klinkt het afgemeten aan de kant van de Belgische viroloog.