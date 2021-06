Volkskrant kielhaalt mondkapjes op laatste dag voor afschaffing van draagplicht: ‘Ze hadden geen enkel effect’

Morgen wordt de mondkapjesplicht in Nederland verregaand versoepeld: alleen op vliegvelden, het OV en enkele plekken waar de anderhalve meter echt niet gewaarborgd kan worden, moet men de beruchte gezichtsmaskers blijven dragen. Op alle andere plekken worden ze afgeschaft. De Volkskrant schreef vandaag daarom een necrologie van de kapjes in Nederland, en kwam tot enkele opmerkelijke conclusies: zoveel hebben de maskers niet geholpen met het bestrijden van de coronapandemie, poneert wetenschapsredacteur Maarten Keulemans.

Keulemans analyseert daarvoor eerst het effect van mondkapjes op de volksgezondheid. Zijn conclusie na te hebben gekeken naar cijfers uit Duitsland, Denemarken en de Amerikaanse staat Massachusetts? Ze hebben niet geholpen met het bestrijden van corona – in één Duitse regio raakten na de mondkapjesplicht juist méér mensen besmet. Ook constateerde Keulemans: “Maskerdragers bleken net zo vaak besmet te worden als ieder ander.”

De wetenschappelijke bewijslast voor mondkapjes is ook wiebelig, gaat het artikel verder. OMT-lid Marc Bonten wordt geciteerd, en die stelt: “Je komt telkens uit op losse waarnemingen, of onderzoeken waar verbanden gezien worden. En ik denk ook niet dat je veel verder kunt komen dan dat.” Bewijs dat mondkapjes mensen helpen om andere coronamaatregelen beter op te volgen, is er niet. Onderzoeken met camera’s in de grote steden wees zelfs het tegendeel aan.

Tenslotte stipt het stuk nog de enorme natuurvervuiling aan die de massaal geproduceerde mondkapjes heeft veroorzaakt: “Misschien zal het mondmasker ons nog het meeste bijblijven als loden last – voor het milieu, welteverstaan.” En besluit uiteindelijk: “Zo klagen biologen en dierenambulances over de vogels en andere dieren die verstrikt zijn geraakt in een mondkapje, en slaan zee- en kustbeschermers alarm om de vele maskers die inmiddels als kwallen in zee dobberen. “