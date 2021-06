Waarom helpt ‘kwaliteitskrant’ NRC telkens het woke-gif van DENK, BIJ1 en GroenLinks de wereld in?

Het is altijd boeiend om de column van Clarice Gargard te lezen in NRC. In haar column van 17 juni getiteld “De strijd is nog lang niet gestreden” beklaagt ze zich erover dat activisme wel kamerbreed is toegenomen, mainstream, maar het is nog te fragmentarisch en te individualistisch. Ze wenst dat het meer een samenhangend geheel wordt om het bestaande systeem te kunnen bestrijden.

De wat ouderen onder ons zullen dit geluid herkennen. In de jaren zestig en begin jaren zeventig was de Rote Armee Fraction (RAF) moorddadig actief om het bestaande systeem te veranderen en in in Italië was het de Brigate Rosse, die de moord op premier Aldo Moro pleegde. In Frankrijk hadden ze Action Direct, in Spanje de ETA, en ga zo nog een hele tijd door. Is dat wat Gargard en NRC wensen? ‘Nee, we wensen geen geweld’, maar dat wensten al die groeperingen aanvankelijk ook niet. Maar het kwam er wel van om wat schot in de zaak in te brengen, letterlijk en figuurlijk.

We zien activisme inderdaad kamerbreed toenemen in feminisme, Antifa, klimaatgekte en antikapitalisme. We zien activisme bij onze social science-wetenschappers: wat een neppers. We zien het toenemen in onze politiek: de activisten bij DENK, Bij1, NIDA en GroenLinks. We zien activisme volop in de media en zelfs in het bedrijfsleven en instellingen. Ik heb het elders beschreven dat westerlingen leven in een merkwaardige mengeling van marxisme en fascisme. We gaan steeds meer naar een dwangmatige samenleving. De vrijheid staat ernstig op de tocht.

‘De strijd is nog lang niet gestreden,” vinden linkse mensen. Het zijn lui die oogkleppen hebben opgezet en niet voor rede vatbaar zijn. Ze zijn op zoek naar hun utopie: de maakbare samenleving. Het doel heiligt daarbij de middelen: vuist de lucht in en knielen op de Dam. We zien het in de activistische BLM beweging in de VS. Willen Gargard en NRC daarheen?

We kunnen onze schouders ophalen en denken “ach, dat verhaal van Clarica Gargard is maar een column van een activiste.” Maar het is toch ernstiger dan dat. Hoe kan het zijn dat deze ‘kwaliteitskrant’ dit soort gif telkens de wereld in helpt?!