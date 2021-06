Wilders (PVV) haalt hard uit naar opengrenzen politici: ‘ISIS-sympathisanten binnengehaald door laffe leiders Rutte en Merkel’

Inmiddels is bekend geworden dat de dader van de fatale mesaanval in Würzburg propagandamateriaal in huis had van ISIS. Volgens PVV-leider Geert Wilders is dit niet al te verrassend. Met “laffe” politieke leiders zoals Mark Rutte en Angela Merkel aan het roer is het niet heel verwonderlijk dat er veel van zulke types in West-Europa rondlopen. West-Europa heeft ze zelf binnengelaten en ervaart nu de gevolgen hiervan, aldus de PVV-voorman.

Kort na de trieste terreuraanval in het Duitse Würzburg werd duidelijk dat de 24-jarige dader propagandamateriaal in bezit had van ISIS. Voor PVV-voorman Wilders was dit gegeven een reden om flink uit te halen naar de politieke bestuurders van West-Europa. Jarenlang staan onze grenzen wagenwijd open, is er nauwelijks sprake van controle en doorlichting én is Europa dus al enige tijd slachtoffer van vele aanslagen in de naam van radicale groeperingen.

Heel W-Europa zit er vol mee: Allah-aanbiddende extreme moslims die sympathiseren met ISIS en ons willen vermoorden. Binnengelaten door laffe leiders als Merkel en Rutte. Kaag haalt ze zelfs op uit Syrië. Kan er geen tribunaal komen om zulke politici te vervolgen?#grenzendicht https://t.co/zU0tVNgAxI — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 26, 2021

Volgens de PVV-politicus is dit wat je krijgt met leiders als Rutte en Merkel. Jarenlang hebben zij de andere kant op gekeken én weigerden ze een streng migratiebeleid in te voeren. Nu zit West-Europa opgescheept met talloze radicale haatgekken.

Tot overmaat van ramp heeft Nederland ook nog enkele ministers die ver gaan om ISIS-strijders en -bruiden naar Nederland te halen – want om bepaalde redenen ‘moeten’ ze hier berecht worden. Wilders vindt dit soort acties en beleid een grove schande want het brengt allerlei risico’s met zich mee voor de toekomst.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

In onze buurlanden zien we helaas waar dit doorgeslagen opengrenzenbeleid toe heeft geleid, Nederland is tot op heden nog redelijk bespaard gebleven van dit soort tragedies. Maar aan de toon van Wilders valt op te maken dat hij in ieder geval dit soort beleidsmatige keuzes niet accepteert. Politici moeten verantwoording afleggen voor het beleid. Volgens de PVV-voorman is het evident waar dit kwalijke beleid toe heeft geleid: ongewilde radicale haatzaaiers die compleet zijn losgezongen van de realiteit, die helaas rondlopen in onze samenlevingen met alle gevolgen van dien.