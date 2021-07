10 procent van in ziekenhuis opgenomen Covid-19 patiënten is volledig gevaccineerd

Uit een steekproef blijkt dat van alle patiënten die opgenomen zijn in Nederlandse ziekenhuizen met Covid-19 – de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe Chinese coronavirus – ongeveer 10% volledig gevaccineerd is. Voor 90% van de ernstig zieken geldt dus dat ze ofwel helemaal niet gevaccineerd zijn, of wel slechts gedeeltelijk.

Dit is onderzocht door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en de Volkskrant. Er werd gekeken naar de regio Zuidwest-Nederland. Het bleek dat 67 van de Covid-19 patiënten aldaar helemaal niet gevaccineerd was. 18 procent was één keer “geprikt,” terwijl 15% volledig gevaccineerd was.

Dat laatste is interessant, want je krijgt daardoor de indruk dat het verschil tussen één dosis en twee keer geprikt zijn niet eens zo heel groot is qua impact. Of misschien zijn er meer mensen die al twee keer gevaccineerd zijn in plaats van één keer. Maar zelfs dan is het duidelijk dat één prik al significante bescherming biedt ten opzichte van niet gevaccineerd zijn.