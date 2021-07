Aanpak kabinet zware asielcriminaliteit één grote flop – asielzoekers vaker verdacht van zware misdrijven: ‘Rutte doet er helemaal niets aan’

Vandaag werden de cijfers bekend gemaakt van de zoveelste mislukte aanpak van het kabinet Rutte. Het is de overheid namelijk niet gelukt om het aantal misdrijven waarbij een asielzoeker verdachte is te verminderen. In sommige categorieën is er zelfs sprake van een stijging. PVV-leider Geert Wilders haalt dan ook uit naar demissionair premier Rutte, de politicus stelt dat Nederland alleen maar onveiliger is geworden.

Ondanks de vele beloftes, ferme taal én een nieuw aanpak is het het kabinet niet gelukt om de asielcriminaliteit succesvol aan te pakken. Sterker nog, volgens de Telegraaf zijn juist de cijfers in de zware vergrijpen, zoals poging tot moord, mishandeling en doodslag, alleen maar toegenomen. Nederland is absoluut niet veiliger geworden onder Rutte, dat wordt nog maar eens bevestigd.

Er waren vorig jaar 4420 misdrijven waarbij een asielmigrant was betrokken, 59 procent van de verdachten komt uit een veilig herkomstland, zoals Marokko of Tunesië. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol was het aflopen jaar enorm verzekerd van het feit dat de overheid haar zaakjes steeds beter op orde had – er werd ferme taal door haar geuit en een strikter beleid werd voorgesteld. Helaas laat de werkelijk toch echt een ander beeld zien.

In 2019 waren er bijna 600 misdrijven meer waarbij asielmigranten waren betrokken. Maar deze afname is grotendeels te verklaren door een gigantische daling van de zakkenrollerij in Nederland. Door de coronacrisis, en de daarbij horende maatregelen, waren er minder mensen op straat én door de anderhalve meter-regel is de daling wel te verklaren.

Wilders is het zwakke beleid van de kabinetten Rutte meer dan zat. Volgens de PVV-leider doet Rutte er gewoon helemaal niks aan. “Niet alleen de onderwereld maar ook de asielmaffia maakt Nederland onveilig”, aldus Wilders.

Niet alleen de onderwereld maar ook de asielmaffia maakt Nederland onveilig. En Rutte doet er helemaal niks aan. “In sommige categorieën, als poging tot moord en doodslag en zware mishandeling, was er zelfs sprake van een stijging.”https://t.co/iavDWr5gnr via @telegraaf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 7, 2021

Het wordt steeds duidelijker wat elf jaar Rutte ons land heeft opgeleverd: een falend immigratie- en integratiebeleid, onze veiligheid die onder druk staat én een toeslagenaffaire van jewelste.