Afscheid Peter R. de Vries: honderden mensen staan in de rij voor Carré

Vandaag kan iedereen die daar behoefte aan heeft afscheid nemen van Peter R. de Vries. Rond elven opende Carré haar deuren en mochten mensen hun laatste eer bewijzen aan de misdaadjournalisten. Er staan inmiddels honderden mensen in een lange rij te wachten.

Afgelopen donderdag overleed de misdaadjournalist nadat hij op bloedige wijze was neergeschoten op dinsdag zes juli. Vandaag konden mensen die daar behoefte aan hadden hun laatste eer bewijzen aan de markante en gerespecteerde misdaadjournalist. Al vroeg op de ochtend stonden veel Nederlanders in de rij om nog even afscheid te kunnen nemen van Peter R. de Vries.

Vanaf 7.00h vanochtend stonden de eerste mensen al bij Carré. Om afscheid te nemen van Peter R. de Vries. Om 10h staat er al een enorme rij. Netjes op 1.5 meter afstand. pic.twitter.com/Cq9flg0e9q — Agnes de Goede (@agnesdegoede) July 21, 2021