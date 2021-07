Amerikaanse tech-giganten breiden terrorisme-database uit, richten zich op ‘extreemrechts’

Facebook, Microsoft, Alphabet (Google), Twitter, YouTube en nog veel meer grote techbedrijven breiden hun anti-terreur database uit. Hun doel is om materiaal van extreemrechtse stromingen te identificeren en van hun platforms te verwijderen.

De Global Internet Forum to Counter Terrorism’s (GIFCT) database is in 2017 opgericht door de Verenigde Naties (VN) om digitale videos en beelden van islamistische terreurbewegingen zoals Al Qaida, ISIS en de Taliban in kaart te kunnen brengen. Op die manier werd het bijvoorbeeld makkelijker voor al die techbedrijven om video’s van Islamitische Staat van hun platform te verwijderen.

Inmiddels is het niet meer van de VN maar is het een NGO geworden die in handen is van de tech-giganten. En die grote firma’s hebben nu bepaald dat ze de database gaan uitbreiden en de focus leggen op extreemrechts, vooral na de ‘bestorming’ van het Amerikaanse Capitool op 6 januari, meldt Reuters.

Het is helemaal prima dat ze door die database snel de video’s van de aanslag in Christchurch (Nieuw-Zeeland) konden verwijderen, maar dat is natuurlijk van een hélé andere orde als dat fiasco in het Capitool. En het blijft ook niet bij social media-bedrijven, want AirBnB en emailservice Mailchimp hebben bijvoorbeeld ook toegang tot de database.

En hier wordt het dus al snel eng, want dit komt weer eens akelig dicht bij censuur. Als die bedrijven iets als ‘extreemrechts’ labelen, dan is het al snel uit met de pret. En de kans is dík aanwezig dat ze nogal ruim om zullen gaan met die definitie. Zie het dan nog maar eens aan te vechten!

Wat ook zorgelijk is, is het feit dat ze zich specifiek richten op extreemrechts, in plaats van extremisme in het algemeen. Nu kan namelijk de terechte vraag worden gesteld of ze ook achter extreemlinks aan zullen gaan, want daar wordt met geen woord over gesproken.