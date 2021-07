Bijna de helft vrouwelijke immigranten heeft na 15 jaar nog steeds geen werk: mooi verdienmodel voor ‘klantmanagers’

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) stippelt een leuk verdienmodel uit voor klantmanagers om geld af te kunnen blijven troggelen van gemeenten. Minder dan de helft (45 procent) van de vrouwelijke immigranten heeft na 15 jaar werk. Hoe dat probleem opgelost kan worden? Meebewegen, female empowerment, bewustwording en “kansen creëren die passen bij hun wensen en mogelijkheden”. Wat een melkkoe!

KIS doet net alsof de Nederlandse overheid steken heeft laten vallen omdat bijna de helft van de vrouwelijke statushouders na 15 jaar nog steeds geen werk heeft kunnen vinden. Want oh wat zijn die barrières toch hoog voor die mensen!

De gemeente zou zich teveel richten op de mannelijke statushouders, waardoor de vrouwen eenzaam en alleen opgehokt blijven in hun kleine appartementje. ‘Ga er zelf eens op uit en ga solliciteren’ is een sentiment waar ze bij KIS geen boodschap aan hebben, hier ligt namelijk een kans voor ‘klantmanagers’ om op een “individuele en cultuursensitieve” manier tot een oplossing te komen.

Er wordt een heel stappenplan gewijd aan het actief benaderen van vrouwelijke statushouders die het al 15 jaar zonder werk vol hebben kunnen houden. En dan zitten er ook nog mensen tussen voor wie een betaalde baan “niet meteen haalbaar” is, dus moet eerst achterhaald worden wat hun talenten zijn (en of ze überhaupt wel willen werken).

Als je het hele traject leest wat door KIS wordt voorgesteld, dan is het waarschijnlijk verstandiger om eerst de kraan eens dicht te draaien wat immigratie betreft. Dit schiet namelijk voor geen meter op zo. Het probleem is waarschijnlijk zelfs nog veel groter dan door hen wordt geschetst, want de 55 procent die wél werkt is vast niet direct financieel onafhankelijk. Een aanzienlijk deel krijgt gewoon een iets minder hoge uitkering als ‘aanvulling op het loon’.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

We mogen ons best eens af gaan vragen hoeveel geld gemeenten hier in moeten pompen en of dit opweegt tegen wat er uiteindelijk van terechtkomt. Als je de analyse en de voorstellen van KIS leest, dan schetst dat een behoorlijk somber beeld.