Bijzondere cadeaus voor elke gelegenheid

Met behulp van bodycasting leg je je lichaam of een onderdeel van je lichaam vast in een 3d beeld. Levensecht want je ziet alle lijntjes en rimpeltjes. Een 3d beeldje zwangerschap, de handen van jou en je kindje, een borstbeeld, een handbeeld of een pootafdruk. Er is van alles mogelijk om een mooi tastbaar kunstwerk te maken. Zo creëer je een prachtige herinnering. Misschien weet je al precies wat je wilt, misschien ook niet. Je kunt een afspraak maken om te kijken naar de mogelijkheden of om een kijkje te nemen. Zo weet je zeker dat je iets unieks en origineels in huis hebt staan.

Wat is bodycasting?

Door het maken van een mal (de casting) krijg je een afdruk of afgietsel van een gedeelte van je lijf, bijvoorbeeld je hand of borst. En dat is levensecht, want je ziet de rimpels, littekentjes en lijntjes lopen. Na het maken van de mal wordt deze gegoten met hars, gips of een andere materiaalsoort. Het afgietsel moet uitharden en zodra het uit de mal komt wordt het beeld bewerkt tot hij perfect is. Het 3d beeld kan dan op een sokkel worden gezet en worden geverfd in een kleur naar keuze. Zo krijg je uiteindelijk een prachtige tastbare vereeuwigde herinnering.

Hoe werkt de bodycasting?

De eerste stap is bedenken wat je wilt. Wat zijn de mogelijkheden? Door een kennismakingsafspraak te maken kun je er achter komen of wat jij wilt aansluit bij wat er kan. Of misschien weet je nog niet wat je wilt en wil je graag wat ideeën op doen. Als je uiteindelijk weet wat je wilt maak je de afspraak voor de bodycasting. Een bijzonder en spannend moment. Er wordt tijd voor je genomen en er wordt gezorgd dat jij je op je gemak voelt. Allereerst wordt er bepaald en geoefend met de juiste houding. Zodra dat goed gaat ga je aan de slag met de casting zelf. Houd er rekening mee dat het 5 tot 45 minuten kan duren, afhankelijk van wat voor beeld en formaat je hebt gekozen. Zodra de casting klaar is wordt jouw beeld bewerkt. Als het 3d beeld klaar is maak je een afspraak voor het ophaalmoment.

Cadeau ideeën

Een van de bekendste beelden zijn een 3d beeldje zwangerschap, maar ook de handjes en voetjes van je baby. Ben je op zoek naar een ander idee? Dan heb je wellicht iets aan de tips hieronder.