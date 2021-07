Campagne tegen stagediscriminatie gefaald: afgelopen schooljaar maar 39 meldingen gedaan

Volgens mbo-scholen en studentenorganisatie JOB MBO zou er in Nederland nog altijd veel sprake zijn van stagediscriminatie. Toch blijkt uit het aantal meldingen bij het Meldpunt Stagediscriminatie dat het allemaal wel meevalt. Het afgelopen schooljaar werd er maar 39 keer melding gemaakt van stagediscriminatie, slechts negen meer dan het jaar daarvoor.

Vrijwel ieder onderzoek over discriminatie op de werkvloer of bij sollicitaties gaat ervan uit dat vermeende slachtoffers van discriminatie ook daadwerkelijk zijn gediscrimineerd. Dat klopt de cijfers flink op en zorgt voor explosieve headlines in de media.

Toch nemen vermoedelijk gediscrimineerde studenten bijna niet de moeite om hier zélf melding van te maken. En dat was nou juist wel de bedoeling van de in 2020 gelanceerde campagne #KIESMIJ, georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het Meldpunt Stagediscriminatie is in 2017 opgericht en heeft jaarlijks slechts een klein aantal meldingen mogen ontvangen. Dat kan eigenlijk maar twee dingen betekenen. Of het meldpunt is moeilijk vindbaar, of het boeit de studenten te weinig om melding van discriminatie te maken.

Maar zelfs al zou het meldpunt worden overladen met meldingen, dan nog is het maar de vraag of hier ook iets mee gebeurt. Het meldpunt gaat dan namelijk het stagebedrijf bellen over de melding, om opheldering te vragen, meldt NU.nl. Wat denk je dat zo’n leerbedrijf op dat moment gaat zeggen? ‘Oh ja we wilden hem niet bij ons bedrijf hebben vanwege zijn achternaam’? Natuurlijk niet. Die zeggen gewoon dat ze een geschiktere kandidaat hebben gevonden of verzinnen een gelijksoortig excuus.

Toch wordt de hoop om discriminatie aan te kunnen tonen en er een groot probleem van te kunnen maken niet opgegeven. ROC Nijmegen wil al een eigen meldpunt gaan maken, net als in Rotterdam. Zo heeft Nederland straks nog twee extra meldpunten waar ook niks mee gedaan kan worden. Kunnen we daarna weer opnieuw onderzoek gaan doen waaruit blijkt dat discriminatie nog veel groter is dan we in eerste instantie dachten, zodat het ministerie van OCW weer met subsidies kan gaan strooien om dit spook achterna te blijven jagen.