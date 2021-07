Column Frits Bosch: Een kabinet van VVD, PVV, FVD, JA21 en de SP!

Als je tijdens je vakantie eens wat anders wilt lezen dan je gebruikelijke keukenmeiden romannetje, lees dan het boek “Een land van kleine buffers” van Dirk Bezemer, Gronings hoogleraar economie. Bezemer beschrijft in heldere bewoordingen exact waar ik me zo kwaad over maak. De ontwrichting door het uit de bocht vliegen van ons kapitalistisch systeem. Bijvoorbeeld: Zuidas advocaten die 600 tot 1800 euro per uur wegtikken en dat heel normaal vinden. En aan de onderkant de onderwijzers en andere lage loners, de steunpilaren van onze maatschappij. Om wild over te worden. Waardoor is onze kapitalisme uit de bocht gevlogen? Naar mijn mening komt dat doordat het systeem werkt in het voordeel van degenen die de grootste multiplier weten toe te passen op hun diensten en producten. Via een mondiaal distributiekanaal, globalisering, weten ze die multiplier optimaal te benutten. Zie de rijkste 1% in VS die evenveel vermogen heeft als de onderste helft bevolking. En het dan gek vinden als ze op Trump stemmen!

Bezemer wijst erop dat de bekende Gini coefficient meer verhult dat transparant maakt. In ons land leven steeds meer gezinnen onder de armoedegrens. Ze kunnen na de huur amper nog andere zaken kopen. De inkomens en vermogens ongelijkheid wordt steeds groter. En het dan gek vinden als ze Wilders stemmen!

Degenen die vermogen bezitten generen nog veel meer vermogen via de effectenbeurs. Laat je geld voor je werken. Veel dank aan de ECB die de rente ultiem laag houdt en vermogen richting beurs stuwt. Je hoeft geen Thomas Piketty te heten om te zien waar dit toe leidt: extreme ongelijkheid. Klaas Knot van DNB vindt het allemaal wel prima. Opstappen, heer Knot. Bezemer beschrijft wat er allemaal mis is gegaan het laatste decennium, de periode Rutte. Het is te veel om hier allemaal op te noemen. Maar laten we vaststellen dat Mark Rutte’s “gave landje” alleen in zijn dromen bestaat.

Henk en Ingrid van de PVV moeten maar sappelen. Ze bestaan echt en in overvloed. Voedselbank. De Bas Heijnen van deze wereld plegen hoogdravende analyses wat de achtergrond is van het onbehagen van populisten. Wat is er toch mis in hun hoofd? Ze zouden naar de psychiater moeten. Hoe zit de identiteitscrisis in elkaar? Bullshit! Bezemer toont aan “it’s the economy, stupid!”.

De Wereldbank toont in de grafiek ‘Het Monster van Loch Ness’ dat het monster steeds verder de kop opsteekt. Die twee idioten die nu ruimtereizen aanbieden voor de extreem rijken. Anders dan Bezemer zie ik niet veel in symptoombestrijding door overheid. We weten inmiddels dat wat de overheid aanpakt veelal prutsenburg wordt. Moeten we vertrouwen op UWV en soortgelijke instellingen? Puinhoop! Zie Pieter Omzigt’s ervaringen. Wat de overheid doet, gaat meestal niet goed. Met dank aan ambtenaren waar we geen hoge pet van op hebben.

Het systeem is verrot geworden. Communisme wil ik ook niet. Wat dan wel? Recessie, depressie, Verelendung omdat het systeem topzwaar wordt? Alle systemen hebben we inmiddels geprobeerd, maar op den duur vliegt ieder systeem uit de bocht.

Opvallend is dat het lezenswaardige boek “De onmisbaren” van Ron Meyer, SP, goed past bij Bezemer’s boek, vanuit een ander gezichtspunt, maar idem als schrijnende aanklacht tegen het onrecht tegen de werkende klasse.

Dit brengt mij tenslotte tot de politiek. We kunnen constateren dat de kabinetsformatie muur en muur vastzit. Centraal staan een aantal zaken. 1. Mark Rutte moet weg als premier, terug naar de kamer. Hij blokkeert de voortgang. De Kamer heeft zich vrijwel kamerbreed contra hem uitgesproken. Consequenties moeten genomen worden. Edith Schippers zijn plaats als premier laten innemen. Eindelijk een vrouwelijke premier die Kaag zo graag wenst, maar helaas pindakaas niet zij 2. VVD en D66 sporen niet met elkaar. VVD is naar rechts opgeschoven, D66 fors naar links. “Hier scheiden onze wegen”, zegt Sigrid Kaag. Okay, houd u zich hier dan aan. 3. Een formatie over links lukt niet. Groen Links en PvdA houden elkaar vast en zijn de verliezers. Zij kunnen niet meedoen. 4. CDA hangt in de touwen en moet op zoek naar z’n nieuwe zelf. CDA kan niet meedoen.

Dit brengt me op de enig resterende mogelijkheid: VVD, PVV, Forum, JA 21 en SP. Is dit een rechts kabinet? In sociaal economisch opzicht beslist niet. Bedenk: ‘It’s the economy stupid!’

Frits Bosch