Column Frits Bosch: kunnen Wit Privilege-pushers ons eens vertellen wat we nou eigenlijk moeten dóén?

De term “White privilege”, wit privilege, is in oorsprong afkomstig van de witte Amerikaanse socioloog William du Bois (1868-1963). Het gaat er van uit dat witte mensen een voorkeursbehandeling krijgen boven zwarte mensen en dat ze zich psychologisch superieur voelen boven zwarten en de witte mens is als zodanig intrinsiek racistisch. Volgens du Bois was dit onderdeel van de verdeel en heerstactiek van witte mensen.

Het zwakke van deze theorie is dat het de witte mens generiek tegen de muur spijkert: DE witte mens in z’n algemeenheid is racistisch en duivels. En iedere blanke die zegt “ik ben geen racist”, dan ben je het toch, want je bent blank. Je kunt nooit winnen. Dialoog wordt dan lastig.

Deze voortdurende beschuldiging – en we weten allemaal wie ze debiteren – is voor ‘ons’ uiterst vervelend en we willen er graag vanaf. Laten we er daarom eens van uitgaan dat er wel wat zit in ‘wit privilege’. Kunnen degenen alsjeblieft eens kenbaar hoe we van die beschuldiging af kunnen komen. Wat moeten we maatschappelijk doen? Moeten we ons voor 10% of 20% of 50% of 70% uit het maatschappelijk leven terugtrekken? Of moeten we maar helemaal de deur achter ons dicht trekken? Harakiri plegen? Moeten we onze hele witte wereld opdoeken?

Kunnen de Clarice Gargardsen en Sylvana Simonsen van deze wereld ons eens wat beter informeren. Wat willen ze eigenlijk? Dan kunnen we passende maatregelen nemen om van de beschuldiging van wit privilege eindelijk verlost te worden!

Frits Bosch