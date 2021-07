Column Frits Bosch: Mark Rutte en Ferd Grapperhaus zeuren over het veilige Hongarije? Je moet maar durven!

Met dank het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, het volgende bericht. Het aantal immigranten dat naar Nederland kwam vorig jaar liep fors terug.

In 2020 ging het om 171.000 niet-Nederlandse personen, 20% minder dan 2019, toen waren het een kleine 200.000 niet-Nederlanders. Een grote daling deed zich voor onder kenniswerkers van buiten Europa. Het aantal immigranten vormde de grootste groep 110.000 personen, ruim 50% minder dan het jaar ervoor. Ook keerden 50.000 Nederlanders terug naar Nederland. De grootste afname was te zien van immigranten van buiten Europa. Dat daalde met een derde naar 60.000 personen. Van die groep kwam 40% minder arbeidsmigranten. Het aandeel kenniswerkers halveerde tot 7.000 personen.

Laat deze cijfers even op je inwerken. In twee jaar tijd zijn 370.000 personen, niet-Nederlanders, ons land ingestroomd. Dat is de omvang van een stad als Utrecht, een gigantisch aantal. Dat is rijp en groen door elkaar, mensen waar we geen enkel zicht op hebben wie ze zijn, wat ze willen, wat ze kunnen en ‘waar ze recht op hebben’.

Wat betekent dat voor onze samenleving? Niet veel goeds, veel ellende zoals we merken. Op alle mogelijke terreinen ervaren we – onze verzorgingsstaat – daar de grootst mogelijke problemen van: in het onderwijs, bescherming bevolking, huisvesting, milieu, uitkeringen, opvang en de immense kosten van de opvang die onlangs zijn doorgerekend, maar dat mogen we niet weten want dan ben je xenofoob.

Daar zit zoals we merken uiteraard ook tuig tussen, oorlogsmisdadigers en terroristen. Zie Opsporing verzocht, maar dat zeer veel bekeken programma moet verdwijnen. En nog zijn er mensen, politieke partijen, die vinden dat we de sluizen verder open moeten zetten. Je verstand staat er bij stil.

Het afscheid van Peter R. de Vries was gisteren en vandaag in Carré…. Ultiem zwakke minister Ferdinand Grapperhaus noemde de moord alweer een aanslag op onze rechtsstaat. Mark Rutte, opperschavuit en leugenaar, plengt krokodillen tranen. Politici in ons land en in de EU buitelen over elkaar heen om het veilige Polen en het veilige Hongarije te veroordelen vanwege de ‘aanslag op de rechtsstaat’ aldaar.

Je moet maar durven.