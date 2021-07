Coronastuntelend kabinet besluit waarschijnlijk maandag over toekomst eendaagse festivals: ‘OMT kijkt ernaar’

Naar alle verwachting hakt het kabinet aankomende maandag een knoop door of eendaagse festivals deze zomer mogen doorgaan. Meerdaagse festivals kregen deze week al te horen dat ze geen groen licht krijgen. Voor festivaleigenaren blijft het dus nog even een weekend nagelbijten, want het immer trage coronakabinet neemt weer ruim de tijd om tot een beslissing te komen. Ondertussen laten ze ondernemers in (financiële) onzekerheid wachten.

Eerder deze week zei de Lowlands-directeur al blij te zijn dat er eindelijk een knoop was doorgehakt, ook al betekende dit dat zijn festival niet mag doorgaan deze zomer. Hij had nu namelijk alle tijd om leveranciers te annuleren. Festivaleigenaren van eendaagse festivals moeten nog even geduld hebben, na het advies van het OMT komt het kabinet hoogstwaarschijnlijk maandag met een beslissing, dat laat de Telegraaf weten.

Enkele weken geleden was het optimisme in Nederland nog groot, de samenleving leek weer compleet open te gaan. Echter was het idee van ‘mooie zomer’ niet meer dan een droom, want al gauw bleek het ‘testen voor toegang’ niet te werken – mede doordat de overheid en ICT altijd een ongelukkige combinatie is – en omdat men schrok van de rappe stijging in besmettingscijfers.

Waar enkele sectoren zoals de evenementenbranche en de toeristenindustrie hoopten op een opleving bleek dit al snel niet te gaan gebeuren. Opnieuw zal het een loodzwaar jaar gaan worden voor deze ondernemers. Daarnaast zal het voor Nederlandse festivalgangers ook weer een tamelijk trieste zomer worden op deze manier. De vaccinatiecampagne leek zijn vruchten af te werpen, maar mede kabinetsgeblunder – zoals het ‘Dansen met Janssen’ – deden we qua versoepelingen een stapje terug. Dit ten koste van enkele sectoren. Het is te hopen voor hen dat de overheid snel duidelijkheid geeft over de toekomst, want het is alles behalve prettig voor deze ondernemers om zo lang in een onzekere situatie te blijven zitten. Ook is het voor de ondernemers te hopen dat bepaalde kosten, zoals vergunningskosten, door gemeenten of de overheid worden vergoed. Want ondernemers kunnen er niks aan doen dat zij vanwege overheidswege hun evenement moeten annuleren.