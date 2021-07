De dag van de rekening voor het CDA? Er dreigt een verdere scheuring

Toen Pieter Omtzigt uit het CDA stapte bleef het aantal CDA’ers dat het lidmaatschap van de partij opzegde beperkt. Maar, vrezen CDA’ers nu, dat kon na vandaag weleens veranderen. Er dreigt namelijk een scheuring. En een flinke ook.

Vandaag presenteert de het eindrapport van de evaluatiecommissie, onder leiding van Liesbeth Spies, gepresenteerd aan de partij. Deze commissie moest kijken naar de lijsttrekkersverkiezing van vorig jaar. Hoe was die verlopen? Ging dat allemaal wel goed? En wat gebeurde er daarna, met de machtsoverdracht aan Wopke Hoekstra en natuurlijk de totaal mislukte Tweede Kamerverkiezingen zelf?

Nou, bericht De Telegraaf, in afwachting op dat rapport laten verschillende CDA’ers weten ernstig rekening te houden met een scheuring in de partij. Henriëtte van Hedel van de Stichting Sociale Christendemocratie zegt bijvoorbeeld dat het “twee voor twaalf” is.

Voormalig CDA-Kamerlid Maurits von Martels is het daarmee eens. Hij is ook heel duidelijk wat hij en mensen als hij eisen van de commissie. “Als het blijft ontbreken aan de nodige zelfreflectie, is het afgelopen,” aldus Martels.

Er wordt met name gekeken naar de Stichting Sociale Christendemocratie van Hedel. Want die zat al bovenop de interne zaken met Omtzigt. Blijkbaar “vrezen” CDA-toppers nu dat als die Stichting dat weer doet, en na vandaag er hard in gaat, dat er dan echt een nieuwe scheuring komt.

Deze stichting is trouwens pro-Omtzigt. Dus heel verbazingwekkend zou dat niet zijn.

Bij het CDA zijn ze doodsbang voor een rel. Maar eigenlijk zouden ze dat natuurlijk juist niet moeten zijn. Want alleen met een grote rel en daarna een grote schoonmaakactie kan het CDA hopen nog iets van populariteit terug te winnen. Als ze dit allemaal met de mantel der liefde proberen te bedekken, de boel ten koste van alles bij elkaar proberen te houden onder het motto “CDA’ers houden van degelijkheid,” dan zal het CDA electoraal alleen maar verder in elkaar storten.

Misschien dat er dan in Den Haag en onder de leden geen gróte scheuring plaatsvindt, maar het CDA eindigt dan wel met een achterban die alleen nog maar uit die leden bestaat, wat neerkomt op een handvol zetels, en dat is het dan.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Maar goed, hopelijk hebben ze dat zelf niet door bij het CDA. Want een verzwakt CDA dat geen enkele rol van betekenis meer kan spelen in de politiek is natuurlijk alleen maar goed voor Nederland.