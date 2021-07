De Jonge weigert alternatieve WOB-werkwijze coronabeleid te veranderen, gaat in hoger beroep

De nieuwe bestuurscultuur in Den Haag weigert de werkwijze rondom het openbaar maken van WOB-verzoeken aan te passen, ook al oordeelde de rechter dat een alternatieve werkwijze niet mag. Coronaminister Hugo de Jonge lijkt niet onder de indruk te zijn van het rechterlijke oordeel en gaat in hoger beroep. In de tussentijd blijft men met een ‘alternatieve werkwijze’ doorgaan rondom WOB-verzoeken over het coronabeleid.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis had het ministerie van Hugo de Jonge ineens een andere werkwijze bedacht, Nieuwsuur was hier niet over te spreken en spande een rechtszaak aan. Met deze ‘alternatieve werkwijze’ is het haast onmogelijk om het kabinet te controle. De rechter boog zich vorige maand nog over de kwestie en deelde de mening dat deze werkwijze niet legitiem was. Toch gaat De Jonge door met deze manier van werken. Klaarblijkelijk heeft ook de ‘nieuwe bestuurscultuur’ geen hoge dunk op van de rechtsstaat in Nederland.

Op dit moment bepaalt het ministerie zélf wanneer ze welke stukken openbaar maken, ze werden hierdoor terecht door de rechter voor op de vingers getikt. Nu blijkt dat De Jonge het niet eens is met deze rechterlijke uitspraak en besluit hij in hoger beroep te gaan – en ondertussen gewoon op de oude voet door te gaan.

Hoogleraar Wim Voermans, die gedurende deze crisis al vaker felle kritiek had op de werkwijze van het kabinet, snapt helemaal niks van de houding van het ministerie van VWS. Het ministerie heeft namelijk als reactie op de rechterlijke uitspraak 50 juristen extra in dienst genomen om de oude werkwijze, die dus als omstreden is verklaard door de rechter, uit te voeren. Volgens Voermans is dit van de zotte:

“VWS probeert de rekening voor achterstallig onderhoud – ze hebben die documenten dus nauwelijks gearchiveerd of zó georganiseerd dat ze die snel ter beschikking zouden kunnen stellen als dat zou moeten – wegleggen bij de WOB-verzoekers. Welke bibliotheek zegt tegen een bezoeker als die om een boek vraagt: onmogelijk! Weet u wel hoeveel boeken we hier hebben? Die volumes zelf zeggen niks en vormen geen excuus.”

Voermans kaart een terecht punt aan: De Jonges ministerie maakt er een bende van en het resulteert in een schimmig beleid en een gebrek aan transparantie.