Deltavariant is in opmars. Nederland versoepelt, maar internationaal grijpen landen in

Uit nieuwe coronabesmettingscijfers blijkt dat de zogenaamde Deltavariant in opkomst is, niet alleen in Nederland, maar ook in veel andere landen. Die andere landen nemen nu dan ook maatregelen. Zo zijn mondkapjes weer verplicht in Israël, terwijl Groot-Brittannië vier weken later dan gepland versoepelt. En in delen van Portugal worden de horeca gedwongen om toch eerder te sluiten.

Volgens het Algemeen Dagblad blijkt uit laboratoriumonderzoeken dat ongeveer 10 procent van de coronapatiënten in ons land besmet is met de Deltavariant, die in Nederland ook wel de Indiase variant genoemd wordt. Met name onder jongeren is deze variant in opmars.

Volgens het RIVM is de kans groot dat Delta de Britse (Alpha) variant deze zomer nog verdrijft als primaire variant. Dit komt doordat de Indiase variant besmettelijker is dan de Britse. Maar, zegt het RIVM, “voor zover we kunnen zien worden mensen er niet zieker van.”

Desalniettemin zijn er veel landen die maatregelen nemen. “In Israël moeten bewoners bijvoorbeeld in binnenruimtes weer mondkapjes dragen en zijn buitenlandse toeristen voorlopig niet welkom. Voor het eerst in maanden stijgt het aantal besmettingen, terwijl juist dit land vooropliep met versoepelen,” aldus het AD.

In Lissabon en de Algarve is de boel weer in gedeeltelijke lockdown gegaan. De horeca moeten bijvoorbeeld “weer eerder sluiten.”

Volgens “deskundigen” geciteerd door het AD is het risico dat “niet-gevaccineerden” voor “meer uitbraken” zorgen van de Deltavariant. “We kunnen een golf krijgen als die bij elkaar wonen. Veel landen zien dat risico en nemen nu preventief maatregelen,” aldus… Ab Osterhaus.